Manchester United, Mason Greenwood revient sur les comparaisons avec Van Persie

Gaucher et clinique devant le but, Greenwood n’échappe pas aux comparaisons avec Van Persie depuis ses débuts à Manchester United.

Pur produit de la formation mancunienne, Mason Greenwood est fier d'être comparé à l'ancien attaquant de Manchester United Robin van Persie, l'attaquant de 19 ans considérant un tel discours comme "une belle petite comparaison".

Depuis ses débuts avec les Red Devils, l’ancien membre de l’Academy voit s’établir des comparaisons avec Van Persie en raison notamment de leurs instincts de prédateurs devant le but.

Greenwood a montré que son pied gauche peut être aussi dévastateur que celui du célèbre Néerlandais qui a aidé à remporter le titre à Old Trafford lors de la dernière saison de Sir Alex Ferguson comme entraîneur en 2012-13.

Qu'est-ce qui a été dit?

Interrogé sur les comparaisons avec Van Persie lors d'un 'Questions - Réponses' sur le site officiel de Manchester United, Greenwood a déclaré : "C'est bien si les gens pensent que je joue comme lui et que je tire un peu comme lui."

"Pour un grand joueur de l’histoire comme lui, c'est bien d'avoir cette petite chose en commun comme peuvent le penser les gens."

"Je le regardais à United et évidemment à Arsenal aussi. C'est un attaquant de très bonne qualité."

"J'ai regardé beaucoup de matchs de football et beaucoup d'attaquants de Premier League et évidemment essayé de m’en inspirer en regardant aussi quelques vidéos. C'est une belle petite comparaison."

Greenwood est-il gaucher ?

Alors que Greenwood a montré qu'il a un pied gauche égal à celui de Van Persie, des questions continuent d'être posées pour savoir si le joueur ambidextre a réellement un côté plus fort.

"Bonne question, je dirais probablement ma gauche", a déclaré Greenwood lorsqu'on lui a demandé s'il avait un pied préféré.

"C'était mon droit quand j'étais plus jeune. J'utilisais les deux quand j'étais plus jeune, mais j'utilisais un peu plus mon pied droit."

"Malheureusement, je me suis blessé lors d'un match à l'académie et j'ai été absent pendant six ou sept mois. Quand je rentrais, je n'étais pas aussi fort que de l'autre pied et je pense maintenant que mon pied gauche est un peu plus fort."

Greenwood a-t-il une meilleure position ?

Le débat fait également rage concernant la meilleure position de Greenwood, le jeune international étant actuellement utilisé comme un attaquant sur le côté.

On s'attend à ce qu'il se déplace de manière plus centrale dans le temps, lui permettant de devenir un attaquant à part entière, mais il n'y a pas de précipitation pour que cette transition soit faite.

Mason Greenwood a déclaré lorsqu'il a été interrogé sur son meilleur rôle : "Pour être honnête, je n'ai pas de préférence."

"Si on me demande de jouer devant ou à gauche, ou où que ce soit, je suis juste heureux de faire un travail pour l'équipe. Cela ne me dérange pas où je joue tant que je joue vraiment et que je marque buts."