Manchester United - Marcus Rashford "en feu", Rio Ferdinand s'enflamme

Consultant pour BT Sport, Rio Ferdinand, ancienne gloire de Manchester, a particulièrement apprécié le match du jeune buteur anglais contre Leipzig.

Déjà vainqueurs sur la pelouse du Parc des Princes en ouverture (1-2), les Red Devils ont confirmé leur regain de forme du moment, mercredi soir. Cette fois opposé à Leipzig, récent demi-finaliste de la C1 à Lisbonne, Manchester United n'a fait qu'une bouchée des Allemands et s'est largement imposé (5-0). Un match référence pour les Anglais.

"C’est juste sensationnel. Il sort du banc, il est en feu"

Un succès qui porte en grande partie le nom de Marcus Rashford, entré à l'heure de jeu et auteur d'un triplé salvateur. Consultant pour BT Sport, Rio Ferdinand, ancienne gloire de , a particulièrement apprécié le match du jeune buteur anglais. À tel point que pour une fois, il n'a pas été avare en compliments.

"C’est juste sensationnel. Il sort du banc, il est en feu et c'est comme s'il était dans une cour de récréation contre des plus jeunes et qu'il intimidait tout le monde. Depuis quelques jours, Marcus Rashford fait la Une des journaux pour les bonnes raisons et demain, il sera en dernière page pour des raisons similaires. Il a été magique", a encensé l’Anglais.

Une impression largement partagée par Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, bien que plus mesuré. "Il est rentré et a bien joué. L'impact, c'est ce qu'on attend des remplaçants. Mais ce n'est possible que si les autres ont posé les fondations", a-t-il confié. Une chose est sûre : le phénomène Marcus Rashford est en train de s'envoler !