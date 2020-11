Manchester United, Maguire rétorque aux critiques de Keane

Roy Keane critique l'absence de leaders à Manchester United et Harry Maguire lui a répondu.

Alors que United possède l’une des pires défenses du championnat d’ , Harry Maguire est très critiqué. Le vénérable ancien Roy Keane estime en outre que United manque de leaders sur le terrain. Le défenseur a répondu devant les médias anglais.

"Je n’ai pas vu ses commentaires. Car, a fortiori après un mauvais résultat, on n’a pas envie d’ajouter encore plus de négatif à tout ça, a estimé le défenseur mancunien en conférence de presse. Nous restons positifs et je peux vous assurer qu’il y a beaucoup de leaders dans cette équipe."

"Je suis le capitaine et je ressens beaucoup de leadership autour de moi, aussi bien venant du staff que des joueurs. C’est certain, il y a beaucoup de leaders dans cette équipe", a ajouté Maguire, face à un Keane déchaîné dans la presse anglaise en sa qualité de consultant toujours "cash".