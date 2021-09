Manchester United : Maguire absent "plusieurs semaines" après sa blessure au mollet

Les Red Devils vont devoir se passer de leur capitaine pour les prochains matchs, tout comme Gareth Southgate et l'Angleterre.

Ole Gunnar Solskjaer a révélé que Manchester United devrait être privé de son capitaine Harry Maguire pendant "quelques semaines", l'international anglais souffrant d'une blessure au mollet.

Le capitaine des Red Devils a été contraint de quitter le terrain après l'heure de jeu lors de la défaite 1-0 contre Aston Villa en Premier League. Luke Shaw a également quitté le match en boitant, ce qui constitue un autre coup dur pour Solskjaer, mais c'est Maguire qui semble devoir passer le plus de temps dans la salle de soins.

Pressé de faire le point sur sa condition physique avant le match de Ligue des champions de l'UEFA contre Villarreal mercredi, Solskjaer a déclaré aux journalistes : "Il semble que Harry soit définitivement hors jeu. Luke, nous pourrions lui donner une chance, mais il ne s'est pas entraîné ce matin. Donc, dans le meilleur des cas, il pourrait nous rejoindre sur le banc.

"Il doit y avoir un remaniement, mais c'est pourquoi nous avons une grande équipe de bons joueurs et je suis sûr que nous obtiendrons une bonne performance avec l'équipe qui sera sélectionné"."

Le patron de United a ajouté, avec Aaron Wan-Bissaka une autre absence défensive en raison d'une suspension : "Harry est, plus ou moins, définitivement sorti et cela ne semble pas bon. C'est le mollet de Harry et cela pourrait prendre quelques semaines. Nous verrons à quelle vitesse il se rétablit.

"Bien sûr, il espérait jouer contre Villarreal avant mais il a manqué le dernier match que nous avons joué contre eux. C'est le football. Avec Aaron suspendu, nous allons devoir faire quelques changements."

L'article continue ci-dessous

Après avoir accueilli Villarreal mercredi en Ligue des champions pour un match crucial suite à la défaite 2-1 contre les Young Boys lors de la première journée, United reprendra le chemin du championnat samedi en accueillant Everton à Old Trafford.

Maguire ne jouera aucun rôle dans ces deux rencontres, car il cherche à retrouver sa pleine forme. Le joueur de 28 ans ne pourra pas non plus faire partie de l'équipe d'Angleterre pour la prochaine trêve internationale.

Alors que les Three Lions sont déjà en bonne voie pour obtenir leur qualification pour la Coupe du monde 2022, Gareth Southgate a maintenant la possibilité de remanier son équipe et d'expérimenter d'autres options à certains postes.