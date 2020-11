Manchester United, Luke Shaw sur le flanc un mois et absent contre le PSG

Touché contre Everton le week-end dernier, le latéral anglais va manquer un mois de compétition dont le retour contre le PSG.

Boosté par l’arrivée d’Alex Telles dans les dernières heures du mercato, Luke Shaw a montré un tout nouveau visage dans ce début de saison de . Titulaire indiscutable, le latéral gauche avait encore été décisif contre , le week-end dernier, en délivrant une passe décisive à Bruno Fernandes.

Malheureusement, l’international anglais a été contrait de laisser ses coéquipiers en deuxième mi-temps et ne va pas revenir de sitôt. Dans un communiqué, les Red Devils annoncent que Shaw sera absent pendant un mois, suite à une blessure aux ischio-jambiers.

En plus des matches de contre West Brom, et , Luke Shaw va manquer toute la phase retour des poules de la Ligue des Champions et donc la réception du PSG, le 2 décembre prochain à Old Trafford.