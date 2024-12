Manchester United - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United et Liverpool s’affrontent dimanche pour le compte de la 32e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League a entamé son sprint final depuis quelques jours et tous les matchs sont comme des finales. C’est d’ailleurs en ce moment que le titre choisira son vainqueur entre Manchester City (3e, 70pts), Arsenal (1er, 71pts) et Liverpool (2e, 70pts). Ce dernier justement a un gros choc à négocier dimanche contre Manchester United (6e, 48pts). Ce ‘’Derby of England’’ pourrait décider du sort des Reds dans cette course effrénée au titre cette saison.

Manchester United – Liverpool, un derby chaud bouillant

Défait jeudi par Chelsea dans un scénario cruel (4-3), Manchester United est de retour sur le terrain ce dimanche. Cette fois-ci, les Red Devils devront sortir le grand le jeu face à leur pire ennemi, Liverpool. En plus, les hommes d’Erik Ten Hag n’ont pas le droit à l’erreur face à leur public alors qu’ils ont quasiment dit adieu à la Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré l’écart entre les deux équipes, Manchester United doit sauver son honneur contre Liverpool. Cependant, les Mancuniens sont loin d’être rassurants avec notamment trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres en Premier League (une victoire et un nul).

Largué la saison dernière par Manchester City, futur champion, et Arsenal, Liverpool a fait son retour dans la course au titre cette saison. Les Reds ne veulent surtout pas lâcher l’affaire et s’accrochent au fauteuil de leader dans cette fin de saison. Ce dimanche, les hommes de Jurgen Klopp ont l’occasion de prendre une nouvelle option sur le titre avec en s’imposant contre Manchester United. Une victoire qui aurait certainement une double saveur pour Liverpool puisqu’elle sera contre son plus grand rival. Cependant, même s’il est sur une bonne dynamique avec quatre victoires et un nul sur ces derniers matchs de Premier League, le club de la Mersey doit garder les pieds sur terre au risque de se faire surprendre par les Red Devils.

Horaire et lieu de match

Manchester United – Liverpool

32e journée de Premier League

Lieu : Old Trafford

A 16h30 française

Les compos probables du match Man United - Liverpool

Man Utd : Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Liverpool : Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz

Sur quelle chaîne suivre le match Man United - Liverpool ?

La rencontre entre Manchester United et Liverpool sera à suivre ce dimanche 7 avril 2024 à partir de 16h30 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.