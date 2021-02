Manchester United libère Marcos Rojo qui rejoint Boca Juniors

Retour au pays pour Marco Rojo. Revenu à Manchester United durant l’été suite à la fin de son prêt à l’Estudiantes, le défenseur argentin va bien faire son retour dans le championnat argentin. Non désiré par Ole Gunnar Solskjaer qui ne lui a accordé aucune minute depuis le début de la saison, Rojo a été libéré de son contrat avec les Red Devils et s’est engagé avec Boca Juniors.

L’international albiceleste (61 sélections) s’est engagé pour deux saisons avec le club de Buenos Aires après avoir réussi sa visite médicale et est le premier renfort du club. Touché au mollet dans la nord de l’Angleterre, Rojo a assuré qu’il sera bien présent ce mardi pour le premier entraînement de Boca en vue de la saison prochaine qui démarre le 12 février prochain.



Recruté en 2014 en provenance du Sporting Lisbonne contre un chèque de vingt millions d’euros, Marcos Rojo n’aura jamais réussi à surfer sur sa belle Coupe du Monde avec l’Argentine et une finale perdue contre l’Allemagne pour vraiment convaincre à Old Trafford.

Malgré un caractère de guerrier dont raffolent les supporters anglais, ses nombreux errements défensifs lui ont souvent coûté une place de titulaire que ce soit en défense central ou sur le côté gauche de la défense. Après avoir glané une FA Cup, une Carabao Cup et une Ligue Europa avec Manchester United, Rojo avait été mis de côté par Solskjaer. Il faut remonter à novembre 2019 pour retrouver une trace de l’Argentin portant le maillot des Red Devils.

A 30 ans et après 122 matches joués dans le nord de l’Angleterre, Rojo va tenter de se relancer dans son pays afin de regagner les faveurs de Scaloni en vue de la Coupe du Monde 2022. Il n’a plus été appelé avec l’Albiceleste depuis le 13 octobre 2019, date qui correspond au début de sa mise au placard à Manchester.

🔴 We'd like to thank Marcos Rojo for his time at United and wish him the best of luck for the future! 🇦🇷#MUFC