Manchester United, les regrets d’Harry Maguire après son raté contre le Milan AC

Auteur d’un incroyable raté contre le Milan AC, Maguire regrette d’avoir mis son équipe dans une mauvaise situation.

En étant lobé sur un corner de Manchester United, Gianluigi Donnarumma a certainement pensé que l’ouverture du score adverse n’était qu’une question de seconde. Finalement, en se retournant, le gardien du Milan AC a dû pousser un grand ouf de soulagement. Dans le choc entre les Red Devils et le club milanais en huitième de finale aller de Ligue Europa à Old Trafford, Harry Maguire a réalisé ce qui peut déjà s’apparenter à l’un des plus gros ratés de l’année.

Suite à la sortie manquée de Donnarumma, le capitaine de Manchester United n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide au deuxième poteau. Pas le plus technique des défenseurs, l’international anglais a repris du tibia le ballon qui est venu s’écraser sur le montant et de filer en six mètres. Le tout en se trouvant à seulement quelques centimètres de la ligne de but !

A l’image d’Anthony Martial se prenant la tête dans les mains en voyant le ballon fuir le cadre, Harry Maguire se demande encore comment il a pu ne pas ouvrir le score durant la première période.

"J’aurais dû marquer, a d’emblée lancé l’international anglais de Manchester au micro de BT Sports après la rencontre. Je ne vais me chercher aucune excuse. J’aurais dû marquer, j’aurais dû la mettre au fond des filets."

"C’est pour cela que je suis un défenseur et pas un attaquant, a encore enchaîné Harry Maguire, déçu de la contre-performance de son équipe. Je n’ai pas d’excuse et j’aurais dû marquer."

Malgré le raté de son capitaine, Manchester United avait réussi à ouvrir le score grâce au premier but du jeune Diallo. En ouvrant son compteur but à la 50eme minute, l’Ivoirien pensait avoir mis les siens sur le bon chemin mais l’égalisation de Kjaer dans les dernières secondes ont douché les espoirs mancuniens.

Jeudi prochain, les Red Devils rentreront sur la pelouse de San Siro avec déjà un petit retard à combler. A la fin des comptes, le raté de Maguire pourrait couter encore plus cher même si Ole Gunnar Solskjaer préférait pointer le non-arrêt d'Henderson sur l'égalisation…