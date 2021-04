Manchester United, Les doutes de Scholes sur Haaland

Pour l'ancienne gloire de Manchester United, Haaland serait un renfort parfait mais il craint que le Norvégien ne rejoigne le voisin de City.

Paul Scholes craint que Manchester United ne passe à côté du transfert "parfait" d'Erling Haaland car il y a beaucoup de chance que l'attaquant du Borussia Dortmund se diriger vers son rival Manchester City.

L'intérêt pour l'international norvégien continue de croître puisque le liste des prétendants est longue comme le bras avec notamment les géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid.

A la recherche d’un attaquant, Manchester United a exploré la signature de Haaland dans le passé et se vante de l'atout d'Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford. Mais l’obtention de la signature estivale la plus recherchée promet d'être difficile - d'autant plus que les voisins de City et leur gros budget sont à l’affût.

"Il aurait un grand impact, a déclaré la légende des Red Devils, Scholes, à talkSPORT 2 sur l'apport de Haaland chez les Red Devils. Est-ce que je pense que ça va se faire? Je pense qu'il y a toutes les chances qu’il rejoigne City."

"Je ne sais pas, mais il y a cette relation avec Ole qu'il a eue dans le passé. Nous savons tous à quel point il est bon, même si j'ai entendu ce matin qu'il n'a pas marqué en six matches, ce qui est un peu inquiétant pour lui."

"Ecoutez, Man United a désespérément besoin d'un n ° 9, un avant-centre à tout faire. Haaland serait le choix parfait, bien sûr qu'il le ferait. Il y a quelques autres joueurs qui feraient ce travail aussi."

"De plus, vous devez penser à son père et le lien avec City aussi. Cela pourrait être fort dans cette situation. Voyons voir. Croisons les doigts que s'il part, il vient du côté rouge de Manchester."

Alors que les spéculations continuent d’alimenter les journaux sur l'avenir du joueur de 20 ans, Dortmund a tenu à souligner qu'il n'avait pas l'intention de vendre.

"Le seul moyen est de voir où Haaland jouera après le 1er septembre, et je pense que je sais où il jouera, mais c'est tout ce que j'ai à dire, a déclaré Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund, à la BBC. Les clubs riches doivent savoir que lorsqu'ils veulent un de nos joueurs, il y a deux possibilités : la première c'est que je leur dis qu'ils n'ont aucune chance. À partir de là, ils devraient savoir que c'est le prix. Nous sommes très clairs et honnêtes."