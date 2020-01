Manchester United - Les adieux d'Ashley Young

Transféré à l'inter Milan vendredi soir, Ashley Young a tenu à adresser quelques mots à son ancien club, marqué par ses 8 ans passés à Manchester.

Après huit saisons et demi à , Ashley Young, capitaine des Red Devils, s'est engagé en faveur de l'Inter Milan vendredi soir. Le joueur de 34 ans s'est engagé dans la formation entraînée par Antonio Conte jusqu'en fin de saison, avec la possibilité de prolonger son bail d'une année.

Prêt à débuter ce nouveau chapitre de sa carrière, l'international anglais gardera toutefois un merveilleux souvenir de son passage à Manchester United, comme en témoigne son message plein d'affection à destination de son ancien club, publié sur son compte Twitter.

"Je pars en étant devenu l’un de vous, on se voit bientôt"

"Manchester United m’a donné la chance de jouer avec des légendes, de gagner des titres, de travailler sous les ordres du meilleur entraîneur de l’histoire et d’être capitaine. Merci de m’avoir laissé faire partie de ton histoire pendant ces 8 ans et demi. A chaque fois que je suis entré sur le terrain avec ce maillot, j’ai donné mon maximum. Merci aux fans pour leur soutien pendant les hauts et les bas. Je pars en étant devenu l’un de vous, on se voit bientôt", a-t-il tweeté.

Désormais joueur de l'Inter, Ashley Young s'est aussi adressé à ses nouveaux supporters. "Mon message pour les fans est que nous allons gagner à nouveau, je suis là pour ça. C’était une belle journée, merci pour l’accueil. C’est un sentiment fantastique, c’est comme faire partie d’une famille", a déclaré l'Anglais, au micro d'Inter TV. Si le latéral droit est loin de son meilleur niveau, il n'en demeure pas moins une recrue intéressante pour les pensionnaires de .