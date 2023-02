Manchester United – Leicester : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur MU-Leicester.

Deux équipes en forme

Invaincu depuis sept matches, toutes compétitions confondues, Manchester United a effectué une belle remontée au classement en Premier League. Les Red Devils occupent la 3e place avec 46 points et peuvent de nouveau croire au titre de champion.

Les Mancuniens feront face à une équipe de Leicester (13e avec 24 points) qui elle aussi retrouve des couleurs. Les Foxes ont remporté leurs trois derniers matches : un en FA Cup contre Walsall et deux en Premier League, face à Aston Villa et Tottenham.

Date, horaire et lieu de Manchester United-Leicester

Date : dimanche 19 février 2023

Ville : Manchester (Royaume-Uni)

Stade : Old Trafford

Heure du coup d'envoi : 15h00 heure française

Compétition : 24e journée de la Premier League

Arbitre de la rencontre : Monsieur Stuart Attwell (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester United-Leicester ?

En France, la rencontre entre Manchester United et Leicester sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Manchester United-Leicester

En France, il sera de possible de voir le match Manchester United-Leicester en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Manchester United-Leicester

Pour cette rencontre, Manchester United devra se passer des services de Casemiro qui purge son troisième et dernier match de suspension après son coup de sang contre Crystal Palace.

Christian Eriksen, Donny van de Beek et Anthony Martial, blessés, seront également absents. Antony et Scott McTominay sont quant à eux incertains.

Du côté de Leicester, deux joueurs devraient faire leur retour dans le groupe : Youri Tielemans et Boubakary Soumaré. En revanche, James Justin et Ryan Bertrand, blessés, manqueront à l'appel.

L'équipe probable de Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Sabitzer, Fred, Fernandes - Sancho, Weghorst, Rashford.

L'équipe probable de Leicester : Ward - Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen - Mendy, Dewsbury-Hall, Maddison - Tetê, Iheanacho, Barnes.

Les statistiques à connaître avant Manchester United-Leicester

● En s'imposant à Leicester 1-0 lors du « match aller », Manchester United a mis fin à une série de 4 matches sans victoire contre les Foxes (2 nuls, 2 défaites).

● Leicester n'a pas connu la défaite lors de ses deux derniers matches à Old Trafford (1 victoire et 1 nul).

● Manchester United a marqué au moins un but lors de ses 27 derniers matches de Premier League contre Leicester. En Premier League, une seule équipe fait mieux : Manchester City face à Newcastle (28 matches).

● Leicester a remporté ses deux derniers matches en Premier League et n'a plus réalisé la passe de trois depuis janvier 2021.

● Manchester United a inscrit 8 buts en Premier League cette saison par des remplaçants, total le plus élevé de la saison. Inversement, Leicester a encaissé 7 buts par des remplaçants adverses, total le plus élevé de la saison.

● Marcus Rashord a marqué lors de ses six derniers matches de Premier League à Old Trafford. Seuls deux joueurs mancuniens ont fait mieux : Wayne Rooney (8 matches entre décembre 2009 et mars 2010) et Cristiano Ronaldo (10 matches entre mars et novembre 2008).