Manchester United : le plan d'Erik Ten Hag pour stopper Harry Kane

Erik ten Hag, a déclaré que son équipe aurait un plan de match spécial pour faire face à Harry Kane lors du match crucial de jeudi à Tottenham.

Manchester United a surclassé Tottenham à Old Trafford en octobre, s'imposant 2-0 tout en laissant à peine Harry Kane, considéré comme une cible de transfert prioritaire pour les Red Devils cet été, exister dans le jeu. Les deux équipes se rencontrent jeudi dans le nord de Londres dans un match crucial pour les espoirs des deux équipes de terminer dans le top 4 et Ten Hag a admis que United aurait également des tactiques spéciales pour limiter l'influence de Kane au stade de Tottenham Hotspur.

"Défendre en équipe sur Kane"

"C'est clair, son impact sur le jeu des Spurs est évident. Nous avons un plan pour cela et lors du match à domicile nous avons très bien réussi, donc pour demain nous avons besoin d'un très bon plan aussi", a déclaré Ten Hag lors d'une conférence de presse. "Il faut défendre en équipe, c'est un joueur intelligent, il ne faut pas lui permettre de se mettre en situation de marquer, il peut avoir un gros impact sur le jeu".

Manchester United a battu Brighton aux tirs au but en demi-finale de la FA Cup dimanche, après un match nul et vierge à Wembley, trois jours seulement après avoir été humilié 3-0 par Séville et avoir quitté la Ligue Europa. Ten Hag a salué le caractère de l'équipe qui a surmonté la défaite, mais a déclaré que le prochain défi consisterait à surmonter les échecs pendant les matches.

"U n adversaire ne peut jamais être plus affamé que nous"

"Ce n'est pas si souvent que nous devons rebondir, cela arrive à toutes les grandes équipes, le Real Madrid, heh [qui a perdu 4-2 contre Gérone mardi] ? Il est évident qu'ils ont subi une très mauvaise défaite, bien sûr, ils sont en colère, cela peut être un carburant pour rebondir. Il s'agit de nous, un adversaire ne peut jamais être plus affamé que nous", a-t-il déclaré. "C'est ainsi que nous devons préparer le match et nous assurer que nous sommes en première ligne, que nous dominons et que nous dictons le jeu".

"Ils [les joueurs] sont résistants. Ils sont capables de le faire, ce n'est pas facile mais ils peuvent le faire. Il nous faut maintenant franchir l'étape suivante et le faire dans les matches où il y a un revers. Vous pouvez avoir un mauvais revers, mais vous devez montrer votre caractère et votre personnalité dans le match pour rebondir. Je dois m'assurer que nos joueurs sont prêts demain contre un bon adversaire, une bonne équipe, de bons joueurs, je dois me concentrer pour qu'ils aient de l'énergie", a ajouté le Néerlandais.

Manchester United est quatrième de la Premier League et compte six points d'avance sur Tottenham avec deux matches en retard. Les Spurs, qui sont sixièmes au classement, ont été battus 6-1 à Newcastle dimanche, ce qui a entraîné le licenciement de l'entraîneur intérimaire Cristian Stellini, un mois après qu'Antonio Conte a quitté le club par consentement mutuel.

Ten Hag a admis que le match était vital pour les espoirs de United dans les quatre premières places. "Très important. Vous voyez le tableau. Il est clair que l'approche, notre approche, ne changera pas", a-t-il dit. "Il s'agit de gagner tous les matches, quel que soit l'adversaire. Après avoir affronté Tottenham, United recevra Aston Villa, cinquième, à Old Trafford dimanche".