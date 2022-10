Manchester United : la prise de position surprenante de Gary Neville dans le clash entre Cristiano Ronaldo et Erik Ten Hag

Cristiano Ronaldo continue d'être le principal sujet de discussion à Man United et Gary Neville n'imagine qu'un scénario pour terminer cette saga.

Le cas Cristiano Ronaldo fait débat en Angleterre et partout dans le monde. Les Red Devils sortent d'une semaine très productive sur le plan sportif avec quatre points pris en deux rencontres face à des prétendants à la qualification à la Ligue des champions, Tottenham et Chelsea. Pour autant, les bons résultats des Red Devils ne sont pas au centre de l'actualité.

Le cas Ronaldo divise

Comme souvent, c'est Cristiano Ronaldo qui tire la couverture du côté de Manchester United. Et pour cause, l'international portugais a été écarté face à Chelsea après avoir refusé d'entrer en jeu en cours de semaine face à Tottenham, puis d'avoir quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final. Cet épisode a démontré à son paroxysme la frustration de Cristiano Ronaldo remplaçant depuis le début de saison.

Forcément, cet évènement fait réagir, d'autant plus qu'il semble remettre en cause l'avenir de Cristiano Ronaldo. Que ce soit en France ou en Angleterre, deux camps s'affrontent parmi les observateurs, massivement des anciens joueurs, ceux qui comprennent la frustration de CR7 comme Jérôme Rothen et Roy Keane, et ceux qui estiment qu'Erik Ten Hag a fait le bon choix en écartant la star portugaise après sa réaction démesurée, comme Juninho ou Emmanuel Petit.

Neville regrette la fin de carrière de CR7

Gary Neville - qui a souvent soutenu son ancien coéquipier - a choisi son camp. L'ancien défenseur de Red Devils a eu du mal à défendre le récent comportement de Cristiano Ronaldo et approuve la façon dont Erik ten Hag a géré la situation. "Pour moi, Erik ten Hag n'avait pas le choix, pas d'option", a-t-il déclaré sur Sky Sports.

"Cristiano a quitté le terrain deux fois, vous ne pouvez pas faire ça, son post Instagram qui disait je respecte mes coéquipiers et parfois dans le feu de l'action vous faites quelque chose de mal. À la veille de la pré-saison, il a demandé un transfert, il se constitue une liste de reproches. C'est une fin désordonnée et Ten Hag essaie d'établir un contrôle", a conclu Gary Neville.

Man Utd plus efficace sans lui

Des gens comme Roy Keane et d'autres anciennes stars de Manchester United ne veulent peut-être pas l'entendre, mais les statistiques montrent que l'équipe a été plus efficace en l'absence du joueur de 37 ans cette saison. Marcus Rashford et Anthony Martial ont été chargés de mener l'attaque devant Ronaldo, qui a été limité à deux titularisations en Premier League jusqu'à présent.

C'est la question à un million de dollars. Il ira certainement à la Coupe du monde avec le Portugal et il conservera presque certainement sa place de titulaire avec sa sélection nationale. Toutefois, il reste à savoir s'il sera encore un joueur de Manchester United d'ici le mois de janvier et surtout lorsque le mercato d'hiver fermera ses portes.