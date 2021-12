Manchester United : l’attitude de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers pointée du doigt

L’ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, a critiqué la performance de son équipe lors du match nul 1-1 avec Newcastle en Premier League lundi, qualifiant les Red Devils de "bande de pleurnichards", alors que Cristiano Ronaldo et sa troupe ont vécu une soirée frustrante à St James' Park.

Le but d'Edinson Cavani en seconde période a permis de recoller au score après le superbe but d'Allan Saint-Maximin en première période, permettant à Ralf Rangnick de conserver son invincibilité à la tête des Red Devils, mais les visiteurs se sont souvent retrouvés embourbés dans la léthargie d'après Noël, après une pause de plus de deux semaines imposée par le Covid-19.

Une nouvelle performance de David De Gea dans les buts a été le point culminant d'un groupe autrement peu inspiré face à des hôtes en proie à la relégation - et l'ex-défenseur d’United Neville n'a pas ménagé ses efforts pour disséquer leur mentalité générale.

Ce qui a été dit ?

"Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas d'urgence", a déclaré l'ancien arrière droit anglais sur Sky Sports à la pause. "Les bases du jeu, chaque bataille, ils les ont perdues. C'est une très mauvaise performance.

"Il n'y a pas une seule chose qui a bien fonctionné en tant qu'équipe. Il n'y a pas un seul joueur qui peut aller à la mi-temps et dire qu'il a fait son travail."

"C'est une bande de pleurnichards. Regardez-les sur ce terrain. Les bras en l'air, se plaignant de tout. Ils ont fait virer le dernier manager [et] ils feront virer beaucoup de managers, ceux-là, s'ils continuent comme ça."

Rangnick déçu

En réfléchissant à la performance de son équipe, l'Allemand a pointé du doigt l'incapacité des joueurs à dominer le jeu sur le plan physique, ajoutant qu'il était moins impressionné par l'ensemble du jeu.

"Aujourd'hui, ce n'était pas une question de langage corporel, c'était une question de physique corporel", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Si vous voulez être compétitif ici, vous devez être physique et ce n'était pas le cas dans de nombreuses parties du jeu".

"Je n'ai pas du tout aimé la performance. Aujourd'hui, nous n'avons pas contrôlé le jeu à part quelques moments. Tout est question d'énergie, de physique et de qui gagne les seconds ballons. Dans tous ces domaines, nous n'étions pas à notre meilleur. La bonne chose est que nous avons obtenu un point mais la performance doit être meilleure."

La frustration de Ronaldo

Alors que son coéquipier Cavani est sorti du banc pour épargner à United une défaite en seconde période, la soirée s'est avérée être un échec pour la star des Red Devils.

Ronaldo a été vu en train de faire des gestes de frustration vers ses coéquipiers tout au long de la soirée, ce qui a semblé déranger Neville.

De plus, le Portugais n'a pas été à la hauteur devant le but, les Red Devils n'ayant réussi que quatre tirs contre huit pour Newcastle.

L'article continue ci-dessous

Les Red Devils bloqués

Avec un match nul en Tyneside, United reste septième de la Premier League et compte 19 points de retard sur son rival et leader Manchester City.

Cependant, avec deux matchs de retard sur plusieurs de leurs rivaux, ils savent qu'ils peuvent encore combler leur retard sur Arsenal, quatrième avec sept points d'avance, avec une bonne série de matchs en début d'année.

Ils accueilleront Burnley le 30 décembre pour leur dernier match de 2021.