Manchester United : Kylian Mbappé priorité de Jassim bin Hamad Al Thani

Manchester United fera une offre sensationnelle pour Kylian Mbappé, si les acheteurs qataris réussissent à s'emparer du club.

Selon Christian Falk, le cheikh Jassim bin Hamad al Thani, l'ambitieux milliardaire du Moyen-Orient, envisage de recruter la superstar française Kylian Mbappé cet été, s'il parvient à racheter Manchester United. Après avoir soumis une nouvelle offre fin avril, le milliardaire qatari Sheikh Jassim espère réussir à conclure un rachat complet du club, ce que souhaitent la plupart des fidèles d'Old Trafford, qui veulent voir disparaître les propriétaires actuels, les Glazers.

Mbappé, figure de proue du nouveau projet

Le banquier moyen-oriental n'a pas d'avance dans le processus de reprise et cherche à repousser la concurrence de l'homme d'affaires britannique Sir Jim Ratcliffe. Falk affirme que Sheikh Jassim est prêt à faire sensation à Old Trafford s'il remplace les Glazers cet été. Il s'agit d'une opération audacieuse pour le trio français Mbappé, Eduardo Camavinga et Kingsley Coman, le premier faisant office de tête d'affiche.

La superstar française est considérée comme l'un des meilleurs joueurs au monde et n'a plus besoin d'être présentée. Si ces rumeurs se concrétisent, il s'agirait d'une recrue de choix pour le club, qui signalerait les intentions des nouveaux propriétaires ambitieux, alors que les Red Devils cherchent à se battre pour les titres de Premier League et de Ligue des champions à nouveau.

Un projet XXL

Le joueur de 24 ans n'a signé un nouveau contrat avec les champions de Ligue 1 en titre que l'année dernière, après avoir refusé le Real Madrid. Cependant, des rapports affirment que le contrat de deux ans de Mbappé est en fait d'une année avec une option d'une année supplémentaire, cet été pourrait le voir entrer dans la dernière année de son contrat avec le PSG.

De plus, le PSG travaillerait à une refonte de son effectif qui pourrait voir des stars comme Mbappé, Neymar et Lionel Messi quitter la capitale française. Il n'y a que quelques clubs assez importants pour attirer Mbappé, et Manchester United, riche en liquidités, serait certainement dans la course.

Le manager Erik ten Hag cherchera à s'assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine dans la course à la Premier League, et éventuellement à devancer son rival Man City pour le trophée de la FA Cup. Ainsi, si le projet de rachat par les Qatariens se concrétise, les bases d'une frénésie de transferts à Old Trafford seront posées.