Manchester United - Keane s'en prend à De Gea : "Je me battrais avec lui à la mi-temps"

L'ancien joueur des Red Devils ne s'est pas retenu au moment d'évoquer le retour à la compétition du portier espagnol contre Tottenham (1-1).

Roy Keane a lancé une attaque extraordinaire sur David De Gea, disant qu'il voulait frapper le gardien de pour sa performance en première mi-temps contre vendredi. Keane n'a pas hésité à évaluer la performance de United lors des 45 premières minutes au Hotspur Stadium de Tottenham, De Gea étant sa principale cible.

L'ancien capitaine de United a estimé que le gardien espagnol aurait dû faire beaucoup mieux pour l'ouverture du score de Steven Bergwijn. Les défenseurs Harry Maguire et Luke Shaw ont également été critiqués pour leur incapacité à arrêter la course de l'attaquant néerlandais dans la surface de réparation.

"Je suis choqué par ce but, a-t-il déclaré à Sky Sports . J'ai regardé beaucoup de football au fil des ans, mais pour marquer ce but, je suis furieux de voir ce match de football.

"J'en ai assez de ce gardien de but. Je me serais battu avec lui à la mi-temps. Il n'y a pas moyen d'y échapper, je lui donnerais des coups de poing. C'est un arrêt standard pour un gardien de but international établi. Je suis sidéré.

"Je ne peux pas croire que Shaw dirige le ballon dans les airs et qu'il court vers l'avant. Je suis stupéfait de voir Maguire, qu'un joueur international, on ne peut pas faire comme ça.

"Si j'étais Ole [Gunnar Solskjaer, je] je sortirais quelques gars du terrain. Les joueurs font un peu de mouvement. Non pas que United ait été mauvais, mais vous devez faire travailler vos muscles et imposer votre personnalité au jeu. Les Spurs ont bien fait, ils ont été compacts, mais United ?

"Maguire et De Gea, je ne les laisserais même pas monter dans le bus après le match. Laisse-les prendre un taxi pour retourner à Manchester. Ce sont des joueurs internationaux. Vous faites votre travail, nous essayons d'entrer dans le top 4, Dieu nous en garde de gagner des trophées.

"Je suis dégoûté. Maguire, De Dea, pendez vos têtes de honte. Vous jouez pour Manchester United et vous laissez les joueurs vous dépasser ? Attaquez les adversaires, bougez vos pieds. De Gea. Le gardien de but le plus surestimé que j'ai vu depuis très, très longtemps."