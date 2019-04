Manchester United : José Mourinho tacle "Son Excellence" Paul Pogba avec sa Rolls-Royce

Le technicien portugais a fustigé le Français sans le nommer, à travers une anecdote qui s'est déroulée il y a quelques mois.

Jamais avare de petits tacles quand il s'agit d'évoquer sa relation avec Paul Pogba, José Mourinho n'a pas dérogé à ses habitudes, ce mardi.



En prenant bien soin de ne pas nommer le champion du monde tout en parlant de sa fameuse Rolls-Royce pour y faire référence, le Portugais, toujours aussi amer, est revenu sur une anecdote après une victoire 2-0 contre , un match disputé quelques jours à peine avant que Pogba ne soit déchu de son poste de capitaine en septembre.



"Nous affrontions une équipe située à 30 km de Manchester et un joueur m'a demandé si, après le match, il pourrait revenir à Manchester sans l'équipe et y aller seul", a déclaré Mourinho lors d'un séminaire de coaching au .



"Je lui ai dit,‘ Si nous allions à Londres et que tu voulais y rester, c’est une chose. Mais là c’est proche, ça n’a pas de sens ’ ".



"Le gars était en colère. On a gagné le match et il me l'a encore demandé. Parce que j’étais heureux, j’ai un peu cédé et dit : 'Au moins, monte dans le bus et demande à ton chauffeur de te rejoindre à 10 minutes du stade, puis pars à votre guise' ".



"Et ce gars dans le vestiaire n’était toujours pas heureux. Je suis allé à la conférence de presse et, à mon arrivée au bus de l'équipe, une Rolls-Royce garée à côté était accompagnée de son chauffeur".



"Après tout, la voiture était neuve et 'Son Excellence' voulait quitter le stade dans sa Rolls-Royce. Maintenant, comment traitons-nous cela ? Tu [lui dis] ne jamais aller dans sa Rolls ? Tu peux y aller quand je suis heureux ? Ou vous résolvez ce problème d’une autre manière pour que je sois "en vacances"...".