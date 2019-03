Manchester United - José Mourinho annonce son retour : "Je me prépare déjà au prochain travail"

L'entraîneur portugais, sans club depuis son départ des Red Devils en décembre dernier, a évoqué son avenir sur l'antenne de beIN Sports.

Sa parole est toujours très attendue, surtout depuis son licenciement en décembre dernier du côté de . Sans club depuis son départ des Red Devils, José Mourinho s'est confié lors de l'émission Champions Arena sur beIN Sports.

L'entraîneur portugais a notamment profité de l'occasion pour évoquer son avenir alors qu'il est désormais libre de s'engager où il veut. "Où vais-je signer ? Je ne sais pas. quelque part où je vais encore gagner. Ça fait deux mois et demi que je n’ai plus de travail et je me prépare déjà au prochain. Ce n’est pas comme si j’étais déjà en vacances ou que je m’ennuyais, ou que je n’ai rien à faire. Je me prépare pour mon prochain poste."

#beINMourinho

Quel avenir pour José Mourinho ?

Mourinho : "Quelque part où je vais encore gagner"

Sélectionneur du ?

"J'ai déjà refusé 3 ou 4 offres" pic.twitter.com/RS7prkSWf5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mars 2019

"Je sais exactement ce que je ne veux pas"

Son nom a été un temps évoqué du côté du , où il a déjà entraîné entre 2010 et 2013. Néanmoins, la direction du club madrilène a préféré reprendre Zinédine Zidane pour succéder à Santiago Solari et terminer la saison en cours.

À propos de son futur club et du projet auquel il souhaite adhérer, José Mourinho affirme qu'il a déjà décliné plusieurs approches et souhaite trouver l'équipe qui lui correspond le plus après son expérience mancunienne. "Je sais exactement ce que je ne veux pas, c'est pourquoi j'ai déjà refusé trois ou quatre offres. Je sais aussi ce que je veux."