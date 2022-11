Manchester United : Jérôme Rothen prend la défense de Cristiano Ronaldo

L'ancien international français s'est exprimé après la sortie médiatique très remarquée de l'international portugais.

Mécontent de son traitement depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo a décidé de vider son sac en ce début de semaine dans une interview accordée à Piers Morgan. Dans cet entretien, le Portugais révèle sa vérité, toute sa vérité. De son départ souhaité cet été aux raisons de son absence lors de la pré-saison en passant par sa relation avec Erik Ten Hag ou son point de vue sur les Glazers, tout y passe.

"Ronaldo dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas"

Et forcément après les publications des premiers extraits de cet entretien, beaucoup d'observateurs et même une grande partie des supporters de Manchester United sont en colère contre Cristiano Ronaldo, qui met le feu sur la place publique et fragilise grandement les Red Devils. Pour Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC Sport, la position de Cristiano Ronaldo est compréhensible vu le traitement qui lui a été réservé cette saison.

"C'est toujours pareil, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est assez facile de tirer sur Cristiano Ronaldo. Il est devenu un joueur lambda, on lui fait subir des choses au quotidien depuis le début de saison et depuis son arrivée à Manchester United. Il a dit lui même qu'il a vu des gens qui ne voulaient pas le voir là, qu'il a vu des changements au sein du club incroyable dans le mauvais sens du terme", a analysé l'ancien du PSG.

"Ronaldo a été humilié"

"Que tout le monde voit ses changements à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur du club certains s'empêchaient de le dire. Lui, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur la gestion de ce club. Manchester United ne progresse plus depuis le départ de Ferguson et c'est la réalité. C'est un constat. Quand il est revenu, on lui a promis des choses qui ne se sont pas vérifiées", a ajouté Jérôme Rothen.

Le consultant RMC considère que son utilisation cette saison est un manque de respect : "Et en plus de ça, en fin de l'année dernière, alors qu'il met plus de 28 buts dans l'année, on lui dit, il y a un nouvel entraîneur et il n'a pas forcément envie que tu fasses partie de son équipe, ça plus ça, plus ça. Alors oui, il peut l'accepter. C'est un grand garçon. Je pense qu'il a tout fait au mois d'août pour aller voir ailleurs, mais pas toutes les équipes ne peuvent l'accueillir".

"Mais derrière, on lui fait subir des humiliations. L'humiliation, c'est de le prendre et ne pas le faire jouer, ne pas le faire rentrer quand l'équipe a besoin, le faire s'échauffer mais ne pas le faire rentrer... Par rapport à sa carrière, à ce qu'il représente dans le football, pour moi c'est plus qu'un génie, il faut faire autrement, parler différemment de lui et le respecter", a conclu Jérôme Rothen. Cristiano Ronaldo n'est pas seul, certains comprennent son mécontentement, mais pas sûr que Manchester United ait autant de complaisance à son égard.