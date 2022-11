Manchester United : Jamie Carragher se paie Cristiano Ronaldo

La légende de Liverpool n'a pas manqué l'occasion d'attaquer Cristiano Ronaldo après sa sortie médiatique remarquée.

Cristiano Ronaldo en avait gros sur la patate. Désireux de quitter Manchester United cet été, l'international portugais a été contraint de rester dans le Nord de l'Angleterre et il a mangé son pain noir durant cette première partie de saison, ce retrouvant souvent sur le banc de touche et ne parvenant pas à jouer à son meilleur niveau.

Un timing qui pose question

L'international portugais a attendu que les Red Devils jouent leur dernier match avant la Coupe du monde pour sortir la sulfateuse. Dans une interview accordée à The Sun, Cristiano Ronaldo a décidé de vider son sac, à une semaine du début de la Coupe du monde et après une première partie de saison compliquée avec Manchester United, n'épargnant personne, ni ses dirigeants, ni son entraîneur, Erik Ten Hag.

"Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais deux trois gars (en interne) ont tenté de me faire partir, a d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière", a révélé Cristiano Ronaldo.

"99% des supporters de United seront contre Ronaldo"

"Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. Un club de cette dimension devrait être au sommet de l'arbre à mon avis et ils ne le sont malheureusement pas. La progression était nulle (lorsqu'il est revenu à Manchester United). Depuis le départ de Sir Alex (Ferguson), je n'ai vu aucune évolution dans le club. Rien n'avait changé. Comme disait Picasso, il faut le détruire pour le reconstruire et s'ils commencent par moi, pour moi, ce n'est pas un problème", a ajouté le Portugais.

Si cette interview a forcément attisé la colère des supporters de Manchester United, une légende de Liverpool, qui n'a pas épargné CR7 depuis le début de saison a également commenté cet évènement. Souvent critique envers l'attitude de Cristiano Ronaldo, Jamie Carragher n'a pas manqué l'occasion de tacler le Portugais sur son compte Twitter : "99% des fans de United seront du côté d’Erik ten Hag, ce qui montre à quel point Ronaldo a mal géré cela. Les 1% qui seront de son côté ce sera Rio (Ferdinand), Roy (Keane) et Patrice (Evra)..."

Jamie Carragher n'a pas manqué une cible aussi facile que ne l'était Cristiano Ronaldo à ce moment précis. Difficile cependant de ne pas valider les propos de l'ancien de Liverpool puisque effectivement avec cette sortie médiatique, Cristiano Ronaldo risque de s'attirer les foudres de l'ensemble des supporters de Manchester United et a certainement scellé définitivement son avenir chez les Red Devils.