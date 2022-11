Manchester United, Glazers, Neville, son absence en pré-saison...Cristiano Ronaldo fracasse tout le monde !

Cristiano Ronaldo a expliqué pourquoi il a manqué la pré-saison de Manchester United, tout en critiquant davantage les dirigeants du club.

La partie 2 de l'interview de Cristiano Ronaldo est aussi salée que la première partie. Si difficile que cela puisse paraître, les nouveaux extraits de l'interview exclusive de Ronaldo avec Piers Morgan ont été publié, et ils sont aussi croustillants que les premiers qui avaient été dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi. Le joueur de 37 ans a expliqué les raisons de son absence lors de la pré-saison, mais a aussi sorti la sulfateuse envers les dirigeants du club et des anciens joueurs comme Gary Neville.

"Le club ne m'a pas cru pour la santé de ma fille"

Cristiano Ronaldo a commencé par expliqué que son absence de la majeure partie de la pré-saison de United était due à la maladie de sa fille nouveau-née. Il a ajouté qu'il avait l'impression que les responsables du club doutaient de la raison de son absence. "J'ai parlé avec le directeur et le président de Manchester United", a expliqué Ronaldo dans l'émission Piers Morgan Uncensored de Talk TV : "En quelque sorte, ils ne croyaient pas que quelque chose (allait) mal, ce qui m'a fait me sentir mal".

Lorsque Morgan a demandé s'ils ne croyaient pas Ronaldo, celui-ci a répondu en secouant la tête : "Ils le croyaient mais de la même manière qu'ils sont, ils, je n'ai jamais...". Il a poursuivi après avoir hésité : "Piers, je ne vais jamais (échanger) la santé de ma famille contre le football. Jamais. (Pas) maintenant ou 10 ans après ou avant. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment blessé, parce qu'ils ont douté de ma parole".

"Les Glazers n'en ont rien à faire du club"

Le quintuple Ballon d'Or a ensuite envoyé un énorme tacle aux Glazers, les propriétaires de Manchester United, critiqués par les supporters pour leur mauvaise gestion du club : "Les propriétaires du club, les Glazers, ils n'en ont rien à faire du club. Ils s'en fichent du sportif. C'est juste une marque pour eux, ils font de l'argent sur le marketing. Pour moi, le côté sportif, ils s'en fichent. Non, je ne leur ai jamais parlé. Ils donnent tout le pouvoir au président et au directeur sportif. Les fans ont-ils raison d'être mécontent des Glazers ? Les supporters ont toujours raison. Je pense qu'ils doivent savoir la vérité, nous les joueurs nous voulons le meilleur pour le club, mais il y a des choses au sein du club qui n'aident pas Manchester United à atteindre le top niveau, comme Manchester City, Liverpool et même maintenant Arsenal".

Enfin, il a ouvertement taclé Gary Neville, expliquant au passage pourquoi il l'avait ignoré la dernière fois qu'il l'a croisé à Old Trafford : "C'est difficile d'entendre des critiques et autant de négativité de personnes qui ont joué avec vous, comme Gary Neville. Chacun peut avoir son opinion. C'est facile de critiquer, mais ils n'ont qu'une version, ils ne connaissent pas l'histoire dans sa totalité. Est-ce que ça reste mes amis ? Ils ne sont pas mes amis. C'est facile de critiquer. Ils ont leur job à la télé, ils doivent critiquer pour être encore plus célèbres. C'est difficile de voir quelqu'un qui était dans un vestiaire avec vous, vous critiquer de cette façon. Je ne vais mal dormir à cause de ça, mais ce n'est pas plaisant d'entendre ça. C'est décevant ? Un petit peu oui".

Ronaldo a manqué la grande majorité de la préparation de pré-saison de United sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag, y compris une tournée en Thaïlande et en Australie, avant de terminer en Europe. Le joueur de 37 ans est revenu pour le dernier match de pré-saison, jouant 45 minutes contre le Rayo Vallecano avant de quitter le stade plus tôt. Manchester United a publié une déclaration reconnaissant l'interview de Ronaldo plus tôt dans la journée de lundi, les joueurs étant désormais avec leurs nations respectives pour la Coupe du monde. L'avenir du joueur de 37 ans sera probablement résolu après le tournoi.