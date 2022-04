Manchester United : Ferdinand vole à la rescousse de Maguire

Rio Ferdinand a pris la défense du capitaine de Manchester United, Harry Maguire, tout en comparant ses difficultés à Old Trafford à celles endurées par Gerard Piqué au début de sa carrière. Maguire, qui a rejoint United en 2019 en provenance de Leicester City dans le cadre d'une transaction record, a fait l'objet de critiques intenses tout au long de la saison.

Maguire a été brillant avec la sélection

Le joueur de 29 ans dirige la défense des Red Devils qui n'a réussi que huit clean-sheet en 31 matchs, faisant un certain nombre d'erreurs en cours de route, mais Ferdinand pense qu'il a encore beaucoup à offrir. La légende de Man Utd a mis en avant le palmarès de Maguire en Angleterre comme preuve de sa qualité, le défenseur central ayant notamment aidé son pays à atteindre la demi-finale de la Coupe du monde et la finale du Championnat d'Europe.

"Sous le maillot de l'Angleterre, il n'a été que phénoménal. Il a été irréel. On ne peut pas dire que c'est un joueur mort, il a été incroyable pour l'Angleterre", a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube FIVE. "Ce que je veux dire, c'est que pour l'Angleterre, il a été génial, mais ils jouent une façon particulière de jouer au football qui lui convient probablement".

Et si Manchester United ne lui convenait pas ?

L'article continue ci-dessous

Ferdinand a suggéré que le style de United ne joue pas en faveur des forces de Maguire, ce qui, selon lui, était le même problème que Piqué avait à Old Trafford avant que l'Espagnol ne parte pour Barcelone en 2008 et devienne l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. "Gerard Piqué était à Man Utd, on pourrait dire qu'il n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a eue à Barcelone s'il était resté à Man Utd à cause de sa façon de jouer", a ajouté Ferdinand.

"C'est comme la boxe, les styles font les combats - c'est la même chose dans le football. La façon de jouer de Man Utd, et la façon dont ils essaient de jouer, ne lui convient pas. Il y a aussi la forme et la confiance. Sa confiance a pris un grand coup et je ne me soucie pas de qui vous êtes, vous pourriez être Messi, Ronaldo, Zidane, Mbappé tous ces joueurs - si leur confiance est faible, ils ne sont pas le même joueur", a enfin conclu Ferdinand.