Manchester United : Ferdinand met en garde Ten Hag

La légende mancunienne, Rio Ferdinand, a prévenu Erik ten Hag de la tâche compliquée qui l'attend à partir de l’été prochain.

Le technicien néerlandais, actuellement en charge de l'Ajax, est pressenti pour prendre la suite de Ralf Rangnick du côté d’Old Trafford. Plusieurs médias britanniques et néerlandais fiables suggérant que l'accord pourrait être annoncé par les clubs la semaine prochaine.

L'article continue ci-dessous

"Ten Hag devra recruter des joueurs qui correspondent à la culture du club"

En s’exprimant sur la possible nomination de Ten Hag, Ferdinand a déclaré mercredi soir : « Ça n’a pas été assez bon. Et je ne parle pas seulement des deux derniers mercatos, je parle de huit à dix ans depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Il faut donc améliorer radicalement la situation et recruter les bons joueurs ».

"Pas nécessairement des superstars mondiales, mais de bons joueurs et les bonnes personnalités pour venir, aider et faire en sorte qu’il y ait un esprit qui va nous permettre de relever le défi sur la durée et pas seulement avec un concept de "ici aujourd'hui, parti demain". C'est d'une importance vitale », a enchéri l’ancien défenseur.

Ferdinand a conclu en avisant Ten Hag sur le fait qu’il aura plus de responsabilités comme manager de MU qu’il ne l’avait sur le banc de l’Ajax, et ce dans tous les domaines. « Le prochain mercato, si c'est Ten Hag, je veux voir quel type de joueur il va faire venir parce que c'est très différent de recruter un joueur pour l'Ajax que pour quelqu'un comme Man United. Les attentes, la pression, est-ce qu'ils ont le bon caractère, les bons ingrédients pour gérer les exigences de Man United. »