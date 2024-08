Manchester United et Tottenham s'arrachent une star du Barça

FC Barcelone vs Athletic Bilbao

Manchester United va se battre avec Tottenham pour faire venir Andreas Christensen du FC Barcelone

Le FC Barcelone est confronté à des défis importants liés à son plafond salarial, qui a nécessité la vente de joueurs pour faire de la place à de nouvelles recrues. Les géants catalans ont un besoin urgent d'attirer au moins deux nouveaux joueurs, à savoir un ailier gauche et un arrière droit. Cependant, pour ce faire, ils doivent d'abord se débarrasser de plusieurs membres de l'effectif pour équilibrer leur masse salariale.

L'article continue ci-dessous

Selon Sport, parmi ceux considérés comme superflus figurent Ansu Fati, qui n'est plus dans les plans du club, et l'un de leurs défenseurs centraux. L'attention s'est désormais portée sur Christensen et Eric García, le club ayant pour objectif de faire partir l'un des deux joueurs avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

La décision finale sur le joueur qui partira dépendra des offres que le club recevra et des économies financières potentielles ou des revenus générés par la vente. Christensen est considéré comme un atout plus précieux sur le marché des transferts et le club catalan serait prêt à faire affaire pour 25 millions d'euros (21 millions de livres sterling/28 millions de dollars).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Manchester United et Tottenham ont tous deux exprimé un vif intérêt pour l'acquisition de Christensen, s'il était disponible. L'agent du défenseur central danois, qui représente également le milieu de terrain de Barcelone Ilkay Gundogan, a une connaissance approfondie du marché de la Premier League et a déjà reçu des demandes de plusieurs clubs anglais. Christensen a déjà été lié à un transfert à Newcastle United, mais les restrictions du fair-play financier des Magpies ont limité leur capacité à faire une offre sérieuse.