Manchester United et le PSG se disputent Nicolas Pépé

Selon Le Parisien, l'attaquant lillois Nicolas Pépé serait dans le collimateur de deux grands clubs européens.

Le mercato estival approche à grands pas et les rumeurs concernant les possibles transferts à sensation durant l'intersaison vont bon train. Parmi les joueurs de susceptibles de bouger et dont la situation est particulièrement épiée il y a évidemment Nicolas Pépé. Ce dernier sort d'une très grosse saison avec le LOSC, et il suscite logiquement l'intérêt de quelques grandes formations du continent.

Selon Le Parisien, deux clubs se détachent actuellement pour mettre la main sur l'ancien angévin. Il s'agit du PSG et de . L'approche des Parisiens n'est pas nouvelle et il y aurait même eu déjà une rencontre avec les responsables des Dogues pour essayer de trouver un accord. Une somme d'argent plus un joueur en échange (Stanley N'Soki) auraient été proposés par les Franciliens aux vice-champions de .

Manchester United prêt à s'aligner sur le prix du LOSC ?

Manchester United, en revanche, vient tout juste de se positionner sur l'international ivoirien. Les Red Devils cherchent un ailier performant et leur dévolu s'est donc porté sur Pepé. Le prix fixé pour la libération de ce dernier (80M€) ne semble, par ailleurs, pas refroidir les Anglais.

Gérard Lopez, le président lillois, s'est récemment exprimé à propos de Pepé, en avouant qu'il est quasiment impossible de retenir le joyau pour une saison supplémentaire : "ce n’est pas un secret : on a beaucoup d’approches pour Nicolas Pépé et on ne pourra jamais s’aligner sur le salaire qu’il pourra avoir ailleurs. Il va partir dans un grand club."

Nicolas Pepé a encore deux matches à disputer avec cette saison. Il devrait ensuité s'envoler avec sa sélection ivoirienne pour l'Egypte afin de participer à la CAN. À noter que dimanche, il sera concerné par les Trophées UNFP puisqu'il est nommé dans la catégorie du meilleur joueur de la saison.