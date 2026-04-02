Manchester United est sur le point de conclure son premier transfert de l'été

Manchester United a déjà pratiquement bouclé sa première recrue estivale, rapporte le Manchester Evening News. Le grand club anglais travaille parallèlement à d'autres renforts pour la nouvelle saison.

Depuis que Michael Carrick a pris les rênes en 2026, United est clairement en pleine ascension. L'équipe a remporté sept des dix matchs disputés et n'a perdu qu'une seule fois, avec des victoires impressionnantes contre Manchester City, Arsenal et Tottenham Hotspur. Les appels en faveur de la nomination définitive de l'ancien capitaine au poste d'entraîneur se font donc de plus en plus pressants.

Bien qu'un contrat à long terme pour Carrick n'ait pas encore été annoncé, United travaille déjà d'arrache-pied à la composition de son effectif pour la saison à venir. Le club a conclu un accord de principe avec Cristian Orozco, un milieu défensif colombien de dix-sept ans.

Manchester United s'est mis d'accord avec son club actuel, Fortaleza CEIF, sur un montant de transfert d'environ 750 000 livres sterling, soit 860 000 euros. Le transfert ne pourra être finalisé qu'une fois qu'Orozco aura atteint l'âge de 18 ans et sera autorisé à rejoindre l'Angleterre.

Orozco ne semble donc être que le début d'un été de transferts chargé. Manchester United souhaite en effet également se renforcer avec des joueurs pour l'équipe première. Sur la liste des souhaits figurent notamment un jeune arrière gauche, un ailier gauche et au moins deux milieux de terrain.

L'un des noms qui revient le plus souvent est celui d'Elliot Anderson. Le milieu de terrain de 23 ans de Nottingham Forest fait forte impression et s'est désormais fait remarquer par la sélection nationale anglaise. Anderson a disputé mardi l'intégralité du match amical contre le Japon (défaite 0-1).

Manchester United et son rival local, Manchester City, suivent de près son évolution. Forest exige toutefois un prix élevé d'environ 80 millions de livres sterling, soit 92 millions d'euros, pour Anderson. Le joueur lui-même reste pour l'instant évasif. « Nous avons la Coupe du monde cet été, c'est donc là-dessus que je concentre toute mon attention », a déclaré Anderson.