Manchester United : Erik Ten Hag pousse son premier coup de gueule

Erik Ten Hag, l’entraineur de Manchester United, est apparu remonté contre ses troupes après le nul concédé face à Aston Villa ce samedi.

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a fait part de sa frustration après le match nul 2-2 contre Aston Villa à Perth.

Une volée de Jadon Sancho et un but contre son camp de Matty Cash avaient donné à United une avance de 2-0 à la mi-temps, mais les remplaçants Leon Bailey et Chambers ont marqué en seconde période pour les Villans, assurant ainsi le point du nul.

« La première mi-temps a été une bonne performance, avec une avance de 2-0, mais en seconde mi-temps, nous sommes revenus des vestiaires, nous avions le contrôle du jeu et nous l'avons abandonné. Ce n'est pas bon et c'est une leçon à tirer », a-t-il indiqué.

Ten Hag veut « apprendre des contre-performances »

Même s’il aurait aimé l’emporter, le coach néerlandais a souligné que les faux-pas permettent d’apprendre et qu’il convient de ne pas dramatiser : « Pour les joueurs, pour l'équipe, je pense que nous faisons beaucoup de progrès, beaucoup d'aspects positifs. Je dirais aussi, à la fin, un revers, mais cela fait aussi partie de la saison, une saison n'est pas toujours fait que des hauts, il faut aussi avoir des accrocs et faire avec ».

« Ils [les joueurs] peuvent avoir beaucoup de confiance parce qu'ils sont bons, mais ils doivent seulement savoir que nous devons travailler dur et jouer en équipe, et c’est comme ça qu’on aura de bonnes performances », a-t-il ajouté au sujet de son équipe.

Interrogé pour finir sur les conditions météo avec cette pluie torrentielle qui s’est abattue sur la ville australienne de Perth, Ten Hag a confié : « Ce sont les circonstances auxquelles nous devons faire face sur un terrain de football, c’est la même chose pour les deux équipes et il faut savoir en tirer un avantage".