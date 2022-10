Manchester United, Erik Ten Hag bluffé par Cristiano Ronaldo

Après avoir affirmé vouloir tirer le meilleur du Portugais, le Néerlandais a encensé Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo - Erik Ten Hag, le début d'une bromance ? Après un début de saison compliqué, le Portugais retrouve petit à petit davantage de temps de jeu, bien qu'il reste remplaçant pour le moment en Premier League. Mais surtout, ces derniers jours, son entraîneur semble vouloir le dresser dans le sens du poil et se montre bien plus positif à son encontre dans les médias.

"700 buts ? Une énorme performance individuelle"

"Je veux le soutenir autant que possible. Nous avons une certaine exigence envers les joueurs, ce que nous attendons d'eux, à certains postes sur le terrain. Mais je veux tirer le meilleur de lui, il est en meilleure forme maintenant et il peut contribuer davantage à l'équipe", a indiqué Erik Ten Hag en marge du match de Ligue Europa face à l'Omonia Nicosie.

Il faut dire qu'Erik Ten Hag semble prendre la mesure du joyau qu'il a entre les mains. En effet, Cristiano Ronaldo, certes en manque de confiance et de rythme cette saison, vient de passer la barre des 700 buts en club avec son but inscrit lors de la victoire face à Everton à Goodison Park dimanche dernier. Un incroyable record que peu de joueurs peuvent se targuer de pouvoir atteindre au cours de leur carrière.

"Peu de joueurs jouent 700 matches, lui, il a marqué 700 buts"

Au cours d'une interview accordée au site officiel de Manchester United, Erik Ten Hag a encensé Cristiano Ronaldo après l'avoir vu atteindre une autre étape importante d'une carrière fabuleuse : "C'est phénoménal. Le football est une affaire d'équipe et nous l'exprimons d'une certaine manière. Je pense que Cristiano sait que nous ne pouvons pas y arriver sans l'équipe, mais je dois dire que c'est une énorme performance individuelle".

"Si vous réussissez cela, c'est incroyable - 700 buts pour un club et peu de joueurs réussissent même 700 matchs, et il a marqué 700 buts. Donc je suis vraiment heureux pour lui, je veux vraiment vous le dire et je le félicite", a conclu le technicien néerlandais. En plus de ses buts époustouflants au niveau national, Ronaldo - qui compte maintenant 117 buts pour son pays - est également le meilleur buteur de tous les temps dans l'histoire du football international masculin et en Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo a marqué le 700e but en club de sa carrière, 20 ans et 2 jours après son premier. L'attaquant portugais a inscrit 144 buts pour Manchester United, 450 pour le Real Madrid, 101 pour la Juventus et cinq pour le Sporting CP. Manchester United reprendra la compétition en Europa League en recevant l'Omonia Nicosie jeudi, avant de recevoir Newcastle à Old Trafford dimanche.