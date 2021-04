Manchester United, Entre Solskjaer et Mourinho, Pogba a fait son choix

Souvent critiqué par l’entraîneur portugais, Pogba estime que la relation plus humaine de Solskjaer a permis à Manchester United de rebondir.

Le passage de José Mourinho à Manchester United aurait pu être une franche réussite. Débarqué pour enfin endosser ce costume trop grand laissé par Sir Alex Ferguson, l’entraîneur portugais avait parfaitement lancé son aventure avec la Ligue Europa décrochée dès sa première saison en 2017.

Seulement l’expérience portugaise a rapidement tourné au vinaigre à Old Trafford, le caractère de Mourinho finissant de faire le reste. Après seulement deux ans et demi, l’ancien du Real Madrid et de l’Inter Milan s’est vu montrer la sortie, remplacé en cours de saison par Ole Gunnar Solskjaer. Ce qui ne devait être qu’un intérim, c’est finalement transformé en vrai contrat pour le Norvégien, qui vient de qualifier les Red Devils pour les demies de Ligue Europa.

S’il n’a pas fait vraiment mieux que son prédécesseur au niveau palmarès, Solskjaer a réussi à ramener un peu de sérénité dans un club qui ne faisait pas de vague durant l’ère Ferguson. C’est là tout la différence avec Mourinho d’après ceux qui ont côtoyé les deux coaches dans le nord de l’Angleterre. Paul Pogba en fait partie et il s’est confié à Sky Sports.

"Ce que j'ai maintenant avec Ole est différent, il n'irait pas contre les joueurs", a déclaré Pogba en exclusivité à Sky Sports dans une interview qui sera diffusé en intégralité dimanche avant le match contre Burnley.

"Peut-être qu'Ole ne les choisirait pas, mais ce n'est pas comme s'il les mettait de côté, comme s'ils n'existaient plus. C'est la différence entre Mourinho et Ole."

"Un jour, j’avais une excellente relation avec Mourinho, tout le monde a vu ça, et le lendemain tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la chose étrange que j'ai eue avec Mourinho et je ne peux pas t'expliquer parce que même moi je ne sais pas."

Comme souvent quand il débarque dans un club, José Mourinho a cette faculté à prendre un ou deux joueurs en grippe. Certains diront qu’il est conscient des capacités de ces joueurs et les force à donner plus. Luke Shaw, devenu indiscutable avec Solskjaer, a été l’une des principales victimes du 'Special One' avec Pogba.

L'article continue ci-dessous

"Peut-être que [les méthodes de Solskjaer fonctionnent] parce qu'il est un peu plus proche des gens", a expliqué Pogba.

"Chaque entraîneur a sa propre façon d'entraîner et de traiter avec les joueurs, et en tant que joueur, vous devez vous adapter. Parfois cela ne vous convient pas et parfois cela vous convient."

"Ole a beaucoup aidé Luke, ce fut une saison difficile avec Luke et Mourinho, et il a prouvé qu'il avait la qualité qu'il a toujours eue et la confiance du manager."