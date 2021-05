Manchester United, Edinson Cavani justifie sa prolongation

Annoncé du côté de l’Amérique du Sud, Edinson Cavani a finalement activé son option pour rester une saison de plus à Manchester United.

L’air mancunien ne doit pas être si mauvais que ça finalement. Depuis son arrivée à Manchester United, le mal-être d’Edinson Cavani dans le nord de l’Angleterre est un sujet récurrent. Malgré des statistiques intéressantes (15 buts en 36 matches) et une volonté d’Ole Gunnar Solskjaer de le garder une saison de plus, la tendance était plus à un départ de l’Uruguayen dès cet été.

Seulement, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a pris tout le monde à revers, en acceptant d’activer l’option d’une saison supplémentaire qui était prévue dans son contrat signé en octobre dernier. Le voilà Red Devils jusqu’en juin 2022. Au lendemain de cette prolongation, Cavani est revenu sur les raisons de ce choix.

"Il y a deux mois, je leur ai fait part de ma réflexion, mes doutes, honnêtement. Il n’y avait pas de stratégie, rien d’économique, ça venait du cœur et c'est ce que je ressentais. Je vais essayer de lutter une année de plus, aider ce club une saison de plus", a-t-il expliqué au micro de 2 de Punta, précisant les raisons de son choix.

"La décision est un ensemble de choses, l’affection que l’on m’a donnée malgré cette année particulière avec la pandémie. L’affection des gens au sein du club, incroyable, sincère, depuis l’intendant jusqu’aux employés, qui sont vraiment supporters de leur club, ils me l’ont montré jour après jour. (...) La confiance et la reconnaissance de l’entraîneur (Ole Gunnar Solskjaer), qui font du bien à l’âme, surtout venant d’un ancien joueur."

"Ici, au début, ça a été compliqué, un nouveau pays, un climat compliqué, avec l’anglais que je ne comprenais pas parfaitement. Tout cela a rendu l’adaptation difficile. Puis il y a eu l’histoire avec ma publication sur Instagram (il a été suspendu trois matches par la FA pour un post jugé déplacé, ndlr). D’autres petites choses ont compliqué mes premiers mois."

Jouant d’abord les remplaçants de luxe, Edinson Cavani a profité de la Ligue Europa pour rappeler le buteur qu’il est (5 buts et 3 passes en 4 matches). Au milieu de la jeunesse offensive de Manchester United, le pedigree et l’expérience de l’ancien du Napoli n’ont pas été de trop pour s’offrir un ticket pour la finale de la C3 contre Villarreal. Alors qu’on pensait que ce match serait le baroud d’honneur de Cavani avant rallier l’Amérique du Sud et Boca Juniors, il n’en sera rien.

"Boca, ça a été concret. Ils m’ont montré leur intérêt, leur désir, mais tout a toujours été clair. La porte est-elle toujours ouverte ? Je ne l’ai jamais fermée. De mon côté, j’ai montré mon sentiment. La réalité est celle-là. Aujourd’hui, je suis à Manchester United, avec l’envie de donner mon maximum. Je suis heureux. Ma famille et moi nous sommes très bien ici. Je donnerai tout ici jusqu’au bout, la dernière minute de mon dernier match."