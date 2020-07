"Manchester United devrait faire signer Jadon Sancho"

Dwight Yorke, l'ancien buteur de MU, pense que les Red Devils signeraient un très joli coup en enrôlant l'ailier de Dortmund.

L'ancien attaquant de , Dwight Yorke, a exhorté Ole Gunnar Solskjaer à signer Jadon Sancho cet été pour permettre au club de concurrencer et pour le titre de de la saison prochaine.

Les Red Devils sont des courtisans de longue date de l'ailier du et Yorke pense que le joueur de 20 ans serait d'un excellent apport à l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. "Il est un talent formidable et il est lié à toutes les meilleures équipes du monde", a déclaré le vainqueur du triplé en 1999. "Donc, si Ole le voit comme un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose à l'équipe et vraiment s'assurer que le noyau dur de joueurs reste compétitif pour les places, alors ils devraient y aller. Cela obligerait d'autres joueurs à se retrousser les manches et à commencer à jouer. C'est une chose saine et c'est ce que vous voulez voir chez United. Je ne serais pas surpris si le club le recrute à l'avenir".

Les bruits concernant la possible venue de Sancho ont conduit à des débâts sur la manière dont Mason Greenwood s'intégrerait dans le onze de départ si l'international anglais arrivait. Le joueur de 18 ans a marqué un brillant but contre lors du dernier match de Premier League de United et a déjà scoré 13 buts toutes compétitions confondues lors de sa première campagne complète au sein de l'équipe première.

Yorke, cependant, ne pense pas qu'un autre attaquant freinerait les progrès de Greenwood, arguant que la compétition pourrait aider le jeune prodige à se développer. "Il est important de garder les jeunes joueurs affamés lorsqu'ils ne sont pas dans l'équipe et de continuer à les pousser", a déclaré Yorke. "S'il y a un joueur de haut niveau qui peut apporter quelque chose de différent à votre équipe, il est important que United les fasse participer. S'ils font venir un autre attaquant de renom maintenant, cela ne fera qu'améliorer les joueurs qui sont déjà dans l'équipe et s'assurer qu'ils continuent à travailler. Pour que United puisse rivaliser avec Liverpool et City l'année prochaine, ils doivent acheter un autre attaquant et un défenseur central."