Manchester United - Des paris illicites pour Paul Scholes ?

Paul Scholes est accusé d’avoir parié sur 140 matches entre le 17 août 2015 et le 12 janvier 2019, comme l’a communiqué la FA ce mardi.

La Fédération anglaise (FA) soupçonne Paul Scholes d'avoir enfreint ses règles sur les paris sportifs. L'ancien milieu de terrain de et de la sélection anglaise aurait placé 140 paris sur des rencontres de football sur une période comprise entre le 17 août et le 12 janvier 2019, a fait savoir la FA dans un communiqué, précisant que l'ancien milieu de terrain iternational anglais a jusqu'au 26 avril 2019 pour présenter sa défense à la Fédération anglaise.

Scholes comme Joey Barton

Il faut préciser que la réglementation E8 de la FA interdit à toute personne « impliquée » dans un club de football évoluant en dessous de la Quatrième Division de parier sur des matches ou des torunois auxquels il participe ou sur lesquelles il a une influence.

On se souvient qu'en 2017, Joey Barton avait pris dix-huit mois de suspension pour avoir placé 1260 paris sur une durée de dix ans.

Pour rappel, Paul Scholes est copropriétaire du club de Salford City (D5 anglaise) depuis mars 2014. Il a été nommé entraîneur d'Oldham (D4 anglaise) en février 2019 mais a quitté ce poste après seulement 31 jours.

En effet, la fameuse "Class of 92", composée de Ryan Giggs, des frères Neville, Gary et Phil, de Nicky Butt et de Paul Scholes, cinq anciens joueurs de Manchester United, avait fait une offre d'achat pour acquérir Salford City, un club de D8 anglais. Ce qui fait den l'ancien milieu de terrain un "acteur du football" au moment du déroulement des faits qui lui sont reprochés. Affaire à suivre pour l'actuel consultant au ton très incisif de la télévision anglaise.