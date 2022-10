Manchester United : Cristiano Ronaldo sur le départ avant le mercato de janvier ?

Mis à l'écart par Manchester United, Cristiano Ronaldo semble plus que jamais sur le départ et pourrait même partir avant le mercato hivernal.

Coup de tonnerre à Manchester United. "Cristiano Ronaldo ne fera pas partie du groupe de Manchester United pour le match de Premier League de ce samedi contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match", ont indiqué les Red Devils dans un communiqué ce jeudi soir au lendemain du départ prématuré de Cristiano Ronaldo d'Old Trafford avant le coup de sifflet final de la rencontre face à Tottenham.

Le point de non retour atteint

Dans une situation assez complexe depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo est resté un match de plus sur le banc de touche sans entrer en jeu et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. S'il était perceptible que l'entente entre Erik Ten Hag et CR7 n'était pas incroyable, c'est semble-t-il désormais un point de non retour qui a été atteint.

Certes, Cristiano Ronaldo est sorti du silence, faisant son mea-culpa, en quelque sorte, sur son compte Instagram : "Parfois la chaleur du moment prend le dessus. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. Cela ne l'a jamais été. C'est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt nous serons de nouveau ensemble".

Cristiano libéré...délivré ?

Toutefois, il est difficile d'imaginer que cet épisode passe comme si de rien n'était avec le temps. Cet ultime rebondissement dans le feuilleton Cristiano Ronaldo semble marquer le divorce entre le Portugais et Manchester United. Déjà désireux de quitter les Red Devils l'été dernier, l'international portugais devrait partir en janvier, mais il existe un scénario dans lequel il quitterait Manchester très prochainement.

En effet, selon les informations d'Inews, Manchester United envisage une solution plus radicale, déjà évoquée l'été dernier bien qu'elle n'ait pas eu lieu, à savoir la résiliation pure et simple du contrat de l'international portugais. Cette issue permettrait à Cristiano Ronaldo de choisir le club de son choix et de ne pas risquer une nouvelle fois de rester dans le Nord de l'Angleterre pour airer sur le banc.

Du côté de Manchester United, certes le club renonce à la moindre indemnité de transfert pour le quintuple Ballon d'Or, mais en réalisant cette manoeuvre, le club anglais s'enlève une épine du pied. Déjà en économisant son énorme salaire et surtout en enlevant un peu de pression sur Erik Ten Hag et son vestiaire. Une issue qui serait donc bénéfique pour tout le monde.