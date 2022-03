Manchester United : Cristiano Ronaldo et Cavani forfaits pour le derby

C'est le derby que toute l'Angleterre attend. Ce dimanche, à 17h30, Manchester City, premier, reçoit Manchester United, qui pointe à la quatrième place.

Et même si dix-neuf points séparent les deux équipes, ce derby procure souvent des moments magiques comme le retourné acrobatique de Wayne Rooney ou l'inoubliable « Why always me ? » de Mario Balotelli.

L'article continue ci-dessous

Malheureusement, pour cette affiche de gala, deux stars des Red Devils manqueront à l'appel : Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani.

Selon nos informations, le Portugais est forfait sur blessure tandis que Cavani est encore trop juste pour faire son retour sur les terrains après son claquage à l'aine. Cela signifie que le seul attaquant de métier dans le groupe mancunien sera Marcus Rashford.