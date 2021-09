Manchester United : comment Ronaldo a changé le régime alimentaire des joueurs

Le Portugais continue d'avoir un impact considérable chez les Red Devis. "Pas un seul joueur" n'a osé manger de la malbouffe lors du repas d'équipe.

La longévité de Cristiano Ronaldo n'est pas le fruit du hasard. Si le quintuple Ballon d'Or est encore aussi performant à 36 ans c'est parce qu'il se donne les moyens pour y parvenir. "Il faut prendre soin de son corps comme d’une Ferrari. Il n’y a pas d’aliments chers, mais des aliments sains, organiques ou naturels. Du poisson, du poulet, de la vache, de l’agneau, de l’avocat et du riz noir. Je cuisine avec de l’huile de coco. Il faut aussi boire beaucoup d’eau, purifiée. Cristiano en boit beaucoup. Il combine son plan nutritionnel avec un entraînement dur, mais le repos est aussi important que l’entraînement ou l’alimentation, même l’après-midi. Et il faut manger tôt le soir, pas très tard. C’est un champion, un grand homme, un bon père, c’est une grande famille", révélait Giorgio Barone, cuisinier du Portugais lors de son passage à la Juventus il y a quelques jours.

Depuis son départ de Manchester United en 2009, Cristiano Ronaldo est devenu une véritable machine à marquer des buts et a repoussé ses limites grâce à une hygiène de vie irréprochable. Son retour chez les Red Devils va apporter une réelle plus-value sur le terrain mais pas que. Si l'international portugais s'est déjà illustré à merveille sur la pelouse d'Old Trafford avec un doublé lors de son baptême du feu contre Newcastle, il a déjà un impact en dehors du terrain également.

Et cet impact, Cristiano Ronaldo l'a, malgré lui, sur l'hygiène de vie de ses coéquipiers. En effet, Lee Grant, troisième gardien de Manchester United, a révélé une anecdote surprenante et drôle concernant l'impact immédiat du Portugais sur le reste du groupe. Chaque vendredi, les joueurs de Manchester United s'accordent un écart culinaire lors du repas traditionnel de l'équipe, mais à la veille de la rencontre face à Newcastle, il n'a pas eu lieu.

Pas de crumble pour les Red Devils

"Pour vous donner un exemple de l'impact que Cristiano Ronaldo a sur le groupe, c'était vendredi soir à l'hôtel avec le groupe. Donc, comme vous le savez, vous finissez votre dîner et généralement le vendredi soir, vous avez quelques trucs à manger en plus que d'habitude. On finit le dîner et on se permet un peu de cheat food en dessert. Vous avez du crumble aux pommes ou vous avez un peu de brownie et de crème ou autre chose", a indiqué le portier de Manchester United.

"Je vous le dis, pas un seul joueur n'a touché au crumble aux pommes et à la crème, pas un seul joueur n'est allé chercher le brownie parce que tout le monde était assis et un des gars m'a dit : "Qu'est-ce que Cristiano a dans son assiette ?" Nous avons donc jeté un coup d'œil à ce qu'il avait et c'est évidemment l'assiette la plus propre et la plus saine que l'on puisse imaginer. Et ça m'a fait rire de voir que pas un seul joueur n'a osé se lever et manger la malbouffe qui était étalée", a ajouté Lee Grant.

Malgré toutes les stars présentes dans le vestiaire de Manchester United, Cristiano Ronaldo reste à part. Son aura, son professionnalisme sont des sources d'inspiration pour ses coéquipiers et ses rivaux. Il sera difficile pour les joueurs des Red Devils d'avoir la même hygiène de vie que l'international portugais, mais s'ils sont motivés à l'idée de faire des efforts, cela ne pourra avoir qu'un impact positif sur la saison de Manchester United.