Manchester United, Cavani accepte sa sanction, mais...

Suspendu 3 matchs par la Fédération anglaise pour un message publié en novembre et jugé raciste, Edinson Cavani a commenté sa sanction.

L'ancien joueur du PSG Edinson Cavani a publié un communiqué dans lequel qu'il acceptait la suspension de trois matchs prononcée par la Fédération anglaise jeudi pour le message jugé raciste qu'il avait publié sur Instagram. Pour rappel des faits, en réponse à un ami après son doublé décisif dans la victoire de à (3-2) le 29 novembre, Cavani avait commenté "Gracias negrito" ("merci petit noir").

Après avoir effacé le message, Cavani avait présenté ses excuses et son manager Ole Gunnar Solskjaer l'avait défendu en expliquant que le mot avait été utilisé avec une intention amicale, et qu'il était doté d'un sens différent en .

"J'accepte les sanctions disciplinaires, en sachant que je suis étranger aux coutumes de la langue anglaise, mais je ne partage pas le point de vue" de la Fédération anglaise, a écrit jeudi soir Cavani sur son compte Twitter. "Je présente mes excuses si j'ai offensé quelqu'un en exprimant mon affection à l'égard d'un ami, ce n'était pas du tout mon intention", a encore indiqué El Matador.

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) December 31, 2020

"Je suis en paix avec moi-même, car je sais que j'ai toujours exprimé mon affection selon ma culture et ma façon de vivre", a-t-il ajouté. L'ancien napolitain avait écopé d'une suspension, d'une amende de 100.000 livres sterling (111.000 euros) et l'obligation de suivre un stage de sensibilisation.

Cavani ne opourra ainsi pas figurer en contre vendredi. Il manquera également la demi-finale de contre et le troisième tour de la contre .

Goal croit savoir que Cavani a décidé de ne pas faire appel de l'accusation - malgré son insistance sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur honnête - par respect et solidarité avec la lutte contre le racisme dans le football. Une nouvelle décision signifiait qu'en cas de culpabilité, la durée minimale d'interdiction pour cette infraction est de trois matches et le club mancunien est heureux que l'instance dirigeante ait imposé la sanction la plus basse possible.