Manchester United - Cavani a pensé à arrêter le football

Longtemps sans club avant de rejoindre MU, touché par la Covid-19, Cavani a failli abandonner le football.

Arrivé en fin de contrat au PSG et non prolongé pour le « Final 8 », Edinson Cavani s'est finalement engagé à lors du dernier jour du mercato d'été.

Pourtant, l'attaquant uruguayen a failli prendre sa retraite lors de l'intersaison, après avoir été victime du coronavirus comme il l'a raconté lors d'un entretien à « 2 en punta », une émission de la radio uruguayenne Otra Cabeza : « La santé de ma famille passe avant tout. Bien sûr, j'ai songé à l'idée d'arrêter le football. Nous avons souffert du coronavirus au sein de ma famille et avec ma petite amie nous avons eu très peur. Dieu merci, nous allons mieux et nous sommes guéris. »

Resté sans club pendant plusieurs mois, Cavani reconnaît que cette situation l'inquiétait : « J'étais anxieux. Les championnats reprenaient et je voulais retrouver un club. Après c'est la vie, les choses vont et viennent. Parfois ça vient, parfois ça ne vient pas. Les jours passaient et ma famille ne cessait de me demander où j'allais jouer. Maintenant, je suis à Manchester, je suis très heureux de mon choix et j'ai hâte de porter ce maillot. »