Manchester United : Casemiro a pris sa décision

Casemiro est pressenti pour rester à Manchester United, alors que l'Arabie Saoudite est intéressée par son transfert.

Selon Sky Sports, la rumeur selon laquelle Casemiro pourrait quitter Old Trafford pour un club riche de la Pro League saoudienne est moins probable qu'elle ne l'était. L'intérêt est décrit comme s'étant « refroidi dernièrement ». Toutefois, un départ plus tard au cours de la période estivale n'est pas encore totalement exclu.

Après une excellente première saison, Casemiro a connu une baisse de forme en 2023-24 et son départ, en grande partie à cause d'un salaire hebdomadaire estimé à environ 350 000 £, a été un élément central de la reconstruction qui a suivi United depuis la prise de contrôle partielle par Sir Jim Ratcliffe. La destination la plus évidente pour un joueur de plus de 30 ans aux revenus élevés est l'Arabie Saoudite.

Fabrizio Romano a un point de vue légèrement différent, suggérant que l'intérêt de la Pro League saoudienne ne s'est pas nécessairement refroidi, mais que l'absence de progrès dans un transfert est relativement normale compte tenu de sa nature complexe. Il a déclaré dans un Daily Briefing : « La sortie de Casemiro reste un élément important de l'histoire [de l'intérêt de Man Utd pour Manuel Ugarte], mais honnêtement, je ne peux rien confirmer concernant les rumeurs selon lesquelles United a du mal à le vendre... non. L'intérêt des Saoudiens pour Casemiro demeure, mais il faut parfois du temps pour se mettre d'accord sur le contrat, l'indemnité de transfert, etc.

Casemiro a été le capitaine de Manchester United pendant la pré-saison, Bruno Fernandes étant en vacances après l'Euro 2024. Cette situation devrait se poursuivre à court terme et montre à quel point Erik ten Hag considère le Brésilien comme un membre à part entière de l'équipe. Les Red Devils s'envoleront pour les États-Unis dans les prochains jours pour entamer une tournée d'été. Ils affronteront Arsenal à Los Angeles le 27 juillet.