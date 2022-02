Manchester United : Carragher milite pour le départ de Ronaldo

Jamie Carragher recommande à Manchester United de vendre Cristiano Ronaldo pour éviter de faire une "plus grosse erreur", l'ancien défenseur de Liverpool pointant un doigt critique sur la "marque CR7". Ronaldo a fait son retour tant attendu à Old Trafford en provenance de la Juventus lors du mercato de l'été dernier. Un retour qui peine à profiter collectivement...

Ronaldo entrave le développement de l'équipe

Lors de son premier passage à Manchester entre 2003 et 2009, Ronaldo est devenu une légende du club en marquant 118 buts et en remportant trois titres de Premier League et la Ligue des champions, mais son retour au pays a été quelque peu décevant. United a terminé deuxième de la Premier League la saison dernière mais occupe actuellement la cinquième place sous la direction de l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick. Une situation qui inquiète.

Manchester a également été éliminé prématurément de la Carabao Cup et de la FA Cup. Ainsi, l'international portugais a été critiqué pour son langage corporel négatif pendant une période de six matches sans but, avant de retrouver le chemin des filets de manière spectaculaire lors de la victoire des Red Devils sur Brighton (2-0) mardi. Carragher estime que le cirque médiatique qui suit le joueur de 37 ans après chacune de ses performances entrave le développement global de l'équipe et conseille donc de s'en séparer cet été.

L'ex-star de Liverpool et de l'Angleterre a déclaré au Telegraph : "La contribution inestimable de Cristiano Ronaldo à la victoire de Manchester United en Premier League contre Brighton a été un nouveau rappel de son appétit inégalé pour les buts. Mais cela ne change pas cette réalité : United a fait une erreur en re-signant Ronaldo l'été dernier. Ce sera une plus grosse erreur de le garder la saison prochaine". Selon lui, CR7 prend simplement trop de place.

"Il s'agit toujours trop de la marque CR7"

"Que United gagne, perde ou que Ronaldo marque ou subisse une mini-sécheresse de buts, il s'agit toujours trop de la marque CR7 et pas assez de l'équipe. Après la victoire de United en milieu de semaine, Ronaldo a publié un message sur les médias sociaux à propos du "bruit" autour du club. Il ne peut pas ignorer d'où vient une grande partie de ce bruit. Il y a du bruit généré chaque fois que Ronaldo se dirige vers le tunnel après un autre résultat décevant. Il y a du bruit chaque fois qu'une histoire est divulguée sur le fait qu'il 'considère son avenir' à la fin de la saison", a ajouté Carragher, pour qui aucun joueur ne doit être plus grand que le club.

"Chaque fois que je dis cela à la télévision, ou que je fais cette remarque dans ces colonnes, c'est interprété comme une critique sévère. Ce n'est pas le cas. C'est une observation réfléchie et factuelle. Aucun joueur ne pourra jamais être plus grand que le club. En août dernier, j'ai conclu que la reconduction de Ronaldo était susceptible de créer plus de problèmes qu'elle n'en résolvait pour United. Si ses retrouvailles avec United se limitent à une saison, le laisser partir résoudra plus de problèmes qu'il n'en créera". Le débat est ouvert.