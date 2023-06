Manchester United : Bruno Fernandes glisse un nom à ses dirigeants !

Alors que Manchester United est à la recherche d'un buteur, Bruno Fernandes n'a pas hésité à glisser un nom à son board.

Randal Kolo Muani, Harry Kane... Les pistes activées par Manchester United se multiplient. Le club britannique souhaite attirer un finisseur pour améliorer son secteur offensif et trouver un complément à Marcus Rashford et Bruno Fernandes.

Ce dernier n'a pas hésité à s'immiscer dans le dossier en glissant le nom d'un de ses compatriotes : Gonçalo Ramos.





"S'il continue à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent, je pense qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants du monde", a lâché Fernandes pour Sport TV.

"Il est déjà proche de ce niveau, mais il doit aller dans un championnat plus compétitif et y faire ses preuves. Je pense qu'il a toutes les qualités pour cela. Il a toutes les qualités pour jouer en Premier League et quand je dis Premier League, je pense aussi à Manchester United. Je pense qu'il pourrait devenir une grande référence à son poste dans les années à venir, mais ce n'est pas encore à moi d'être directeur sportif", a conclu le milieu de terrain offensif.