Manchester United-Brighton (2-1) - Les Red Devils renversent Brighton

Manchester United a encore fait sa spéciale contre Brighton : encaisser le premier but avant de l'emporter. La Ligue des champions est proche.

Encore une fois mené au score, Manchester United est une nouvelle fois parvenu à renverser la situation pour l'emporter devant Brighton. Les produits maison Rashford et Greenwood ont inscrit les deux buts de la victoire en seconde période.

Un début de match globalement à l'avantage des Red Devils, qui attaquent fort et voient Mason Greenwood frapper dans un trou de souris pour finalement heurter le poteau après à peine dix minutes de jeu.

Dommage pour United, puisque sur sa première occasion, Brighton va ouvrir le score. Centre de Maupay pour Wellbeck qui voit Henderson s'interposer sur sa tête. Avec réussite, le ballon lui revient dessus et il n'a plus qu'à le pousser au fond, toujours du crâne (0-1, 13e).

Lewis Dunk est même tout proche du break quelques minutes plus tard, mais sa tête sur corner termine sur le haut de la barre de Dean Henderson. Bousculé, Manchester United met peu à peu le pied sur le ballon, mais peine à contourner le solide bloc adverse. Une compacité qui permet aux Seagulls de garder leur court avantage jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer haussent le ton pour revenir au score, leur grande spécialité cette saison. Robert Sanchez stoppe d'abord une première frappe lointaine de Marcus Rashford, avant de sortir parfaitement aux devants de Bruno Fernandes.

Et ce qui devait arriver arriva avec le décalage de Bruno Fernandes sur la gauche de la surface pour Marcus Rashford, dont le tir croisé remet les deux équipes à égalité (1-1, 66e).

United va mieux et Brighton est dans le dur, mais les visiteurs font passer un nouveau frisson quand Wellbeck se jette pour couper un centre et manque de quelques centimètres de tromper Henderson pour la deuxième fois de la soirée. Poussette de Maguire ? Non, affirme la vidéo.

Mason Greenwood est lui tout proche d'offrir la victoire aux siens, mais sa frappe en taclant s'envole au-dessus. Ce n'est que partie remise pour le jeune anglais, buteur de la tête à la réception d'une frappe topée manquée par Pogba (2-1, 83e). Son deuxième but de la saison en Premier League.

Deuxièmes, les Mancuniens ont onze points d'avance sur le trio Tottenham-Liverpool-West Ham. La qualification en Ligue des champions est de plus en plus proche.