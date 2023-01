Manchester United – Bournemouth : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Man Utd-Bournemouth.

Manchester United veut enchaîner

Depuis la reprise de la Premier League, Manchester United (4e avec 32 points) enchaîne les succès : après avoir battu Nottingham Forest 3-0, les Mancuniens sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de Wolverhampton.

Les Red Devils sont d'ailleurs sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues et espère réaliser la passe de six face à Bournemouth (15e avec 16 points), une équipe en difficulté puisqu'elle a repris le championnat anglais avec deux défaites (2-0 à Chelsea et 2-0 à domicile contre Crystal Palace).

Date, horaire et lieu de Manchester United-Bournemouth

Date : mardi 3 janvier 2023.

Ville : Manchester (Angleterre).

Stade : Old Trafford.

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française.

Compétition : 19e journée de la Premier League.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Michael Salisbury (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester United-Bournemouth ?

En France, la rencontre entre Manchester United et Bournemouth sera diffusée sur C+ Sport 360.

Le streaming pour voir le match Manchester United-Bournemouth

En France, il sera de possible de voir le match Manchester United-Bournemouth en streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de Manchester United-Bournemouth

Pour cette rencontre, Erik ten Hag enregistre le retour de l'Argentin et champion du monde Lisandro Martinez. En revanche, le Portugais Diogo Dalot est incertain en raison de sa blessure contractée lors de la Coupe du monde.

Deux autres mancuniens sont également incertains pour la réception de Bournemouth : Jadon Sancho et Scott McTominay. Quant à Axel Tuanzebe, il est forfait pour la rencontre en raison d'une blessure.

Du côté de Bournemouth, Philip Billing est incertain après être sorti sur blessure lors du match contre Crystal Palace et pourrait laisser sa place à Siriki Dembélé.

Ryan Fredericks, Junior Stanislas et Marcus Tavernier sont eux aussi très incertains pour ce déplacement à Manchester tandis que David Brooks et Neto, blessés, manqueront à l'appel.

L'équipe probable de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - Eriksen, Casemiro - Antony, Fernandes, Rashford - Martial.

L'équipe probable de Bournemouth : Travers - Anthony, Smith, Senesi, Kelly, Zemura - Cook, Lerma, Dembelé (ou Billing) - Solanke, Moore.

Les statistiques à connaître avant Manchester United-Bournemouth

● Manchester United a remporté sept de ses dix matches de Premier League contre Bournemouth pour un nul et deux défaites. Les deux revers mancuniens ont été concédés sur le terrain de Bournemouth.

● Bournemouth s'est incliné huit fois en neuf déplacements à Old Trafford. La seule exception est un match nul 1-1 le 4 mars 2017.

● Manchester United a perdu son premier match de l'année trois fois lors des trois dernières années.

● Bournemouth n'a gagné qu'une seule fois son premier match de l'année depuis dix ans (pour 6 nuls et 3 défaites). C'était le 2 janvier 2021 contre Stoke, en Championship.

● Marcus Rashford est impliqué sur sept des dix derniers buts marqués par Manchester United à Old Trafford (5 buts et 2 passes décisives). Rashford a d'ailleurs marqué lors de ses deux derniers matches dans l'enceinte mancunienne.