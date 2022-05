Manchester United : Blind admiratif de Ten Hag

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, est "l'un des meilleurs managers" mais il a besoin de temps et du soutien total du conseil d'administration d'Old Trafford, selon Daley Blind. Ten Hag s'est forgé une réputation parmi les meilleurs tacticiens d'Europe au cours de son séjour de 5 ans à l'Ajax, qui s'est terminé par un titre de champion d'Eredivisie au début du mois. Professionnel, le Néerlandais a renoncé à ses vacances d'été pour arriver tôt à Manchester et commencer à travailler. Blind est convaincu qu'il y réussira.

Ten Hag, plus qu'un coach

Blind, qui a joué pour United pendant quatre ans avant de rejoindre l'Ajax en 2018, a parlé du style de gestion méticuleux et du caractère fort de Ten Hag. "Erik ten Hag est un type formidable", a déclaré l'international néerlandais lors de son passage sur la chaîne YouTube Bij Andy in de Auto d'Andy van der Meyde. "Ce n'est pas un travail facile, bien sûr, mais il ne le fuit pas non plus. Il relève le défi. Je lui fais confiance à Manchester United, mais il a besoin du conseil d'administration pour le soutenir. À l'Ajax, il avait Edwin Van der Sar et Marc Overmars derrière lui, quoi qu'il arrive, même dans les mauvais moments", a-t-il confié.

"J'espère qu'il aura du temps là-bas, c'est l'un des meilleurs managers du moment. Ten Hag ne laisse rien au hasard. Parfois, nous étions confrontés à un adversaire que nous sous-estimions automatiquement et nous nous disions : 'nous n'avons pas besoin d'une réunion de 45 minutes pour cela'. Mais il aborde chaque match de la même manière, les séances d'entraînement tactique... Tout est détaillé", a enfin raconté le défenseur, admiratif.

Un sacré chantier l'attend dès cet été

Ten Hag héritera d'une équipe de United qui devrait afficher le pire classement de Premier League de l'histoire du club après son dernier match de 2021-22 contre Crystal Palace. Sous la direction intérimaire de Ralf Rangnick, les Red Devils ont prolongé leur période de disette de trophées à cinq ans, tout en abandonnant la Ligue des champions. Ten Hag aura pour mission de restaurer le passé à Old Trafford, ce qui pourrait l'obliger à se séparer d'un certain nombre de joueurs de l'équipe première et à recruter un ou deux nouveaux visages, alors que des liens existent avec de nombreux grands noms. L'été s'annonce donc mouvementé !