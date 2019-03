Manchester United - Bale et Coutinho dans le XI de rêve de Phil Neville pour le prochain mercato

L'ancien Red Devil aimerait voir le club entrer en contact avec le Real Madrid, Barcelone et Tottenham cet été afin de remodeler le XI de l'équipe.

Gareth Bale, Philippe Coutinho, Eric Dier et Raphaël Varane seraient des recrues de rêve pour cet été, selon Phil Neville. Les Red Devils, à l'instar d'autres clubs comme le , sont très attendus sur le prochain mercato estival, lors duquel ils devraient faire de grosses dépenses.

Reste déjà à savoir qui sera aux commandes, alors qu'aucune décision n'a pour l'instant été prise concernant l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer. S'il venait à reste, le Norvégien souhaiterait recruter quatre nouveau joueurs du côté d'Old Trafford. Des top joueurs des grands championnats seront dans le viseur, dans le but de trouver des joueurs expérimentés pour ramener United vers les sommets.

Un budget conséquent devrait être alloué pour cela. Différentes options sont déjà à l'étude, que ce soit en , Série A ou . Neville pense que les Mancuniens vont vouloir renforcer leur colonne vertébrale, et a donné son XI de rêve pour la saison 2019-2020.

Une équipe qui comporte de nombreux visages familiers, dont David De Gea, avec son image de "meilleur gardien du monde". Luke Shaw et Diogo Dalot sont alignés sur les côtés de la défense, même si Neville voulait dans un premier temps mettre le Bianconeri Joao Cancelo à droite,.

L'article continue ci-dessous

"Les deux recrues en défense seraient Varane du Real Madrid et Joao Cancelo de la ", délarait-il ainsi à Premier League Today. "Cancelo, j'ai travaillé avec lui à Valence et je le vois à la Juve et je pense que c'est un très bon latéral." Varane serait aligné avec Victor Lindelof en défense centrale, le Suédois ayant été convaincant en cette deuxième partie de saison.

Au milieu, Neville voudrait les arrivées d'un joueur Anglais aujourd'hui à , Eric Dier, et de l'ancienne star de aujourd'hui en difficulté à Barcelone, Philippe Coutinho, pour être alignés avec Paul Pogba. "Vous devez avoir des joueurs anglais dans un équipe qui remporte le championnat. [Ander] Herrera, Fred et [Scott] McTominay font partie de l'équipe également ; [Nemanja] Matic a été moins bien cette saison."

Enfin, Marcus Rashord mènera l'attaque, accompagné par Anthony Martial qui apportera sa vitesse sur le côté gauche. De l'autre côté, l'ancien joueur donne sa préférence à un autre ancien de Premier League aujourd'hui au Real Madrid, Gareth Bale. "Ole [Gunnar Solskjaer] a dit qu'il voulait recruter un joueur qui a faim. Je pense que [Jadon] Sancho est ce joueur. Mais Bale a déjà gagné des Ligues des champions et joué au meilleur niveau."