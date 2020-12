Manchester United, Antonio Cassano ne voit pas Pogba comme "un champion"

Critiqué ces derniers mois, Paul Pogba ne fait plus l’unanimité à Manchester United. Cassano estime que le Français n’a pas la carrure d’un champion.

Qu’il semble loin le temps où Paul Pogba était censé représenter l’avenir radieux de , engagé dans une phase de transition post-Ferguson. Revenu chez les Red Devils en 2016 contre plus de cent millions d’euros, le milieu français a alterné le bon et le moins bon, sans jamais réussir à faire l’unanimité dans le nord de l’ .

Entre la Pioche et le club mancunien, les destins semblent liés. Quand le Français va bien, United va bien et inversement. Les espoirs ont toujours été élevés concernant le champion du monde 2018 après son passage à la Turin et la déception n’en est que plus grande chez les fans mancuniens.

Auteur d’un seul but depuis le début de la saison, Pogba n’arrive pas à se montrer décisif et souffre de la comparaison avec Bruno Fernandes (18 buts et 14 passes en 2020). Pointé du doigt pour son rendement, le milieu français fait d’ailleurs partie des flops d’Antonio Cassano.

"J'y vois plein de bons joueurs très bien payés (à United), mais je ne comprends pas la stratégie du club, a déclaré l’Italien sur BoboTV, la chaîne Twitch de Christian Vieiri. Quand Ferguson était en place, il faisait les choses bien, et il n'y aurait jamais eu ce feuilleton avec Pogba."

Dans leur histoire presque ratée, Manchester United et Paul Pogba ont certainement chacun leur tords. Le blues du joueur ainsi que les déclarations de Mino Raiola sur son avenir n’ont pas arrangé le cas de l’ancien Havrais.

En 2017, Cassano estimait d’ailleurs que Pogba était « surcoté comme James Rodriguez et Balotelli » et le titre de champion du monde avec les Bleus ne semble pas avoir fait changer d’avis l’ancien du et de la Roma.

"Pogba est un grand joueur, mais ce n'est pas un champion, a ajouté Cassano. Il ne fait pas pencher la balance."

Un tacle qui ne s’adresse pas à Cristiano Ronaldo qui a les faveurs de Cassano pour cette année 2020.

"Quand il est là, vous commencez le match en menant 1-0. Sans lui, vous avez du mal à frapper au but. Il marque un but par match, alors toutes les critiques (à son encontre) sont balayées par le vent."