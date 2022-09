Manchester United – Anthony Martial : "Mourinho m'a manqué de respect"

Dans France Football, Martial évoque sa relation avec les entraîneurs de Manchester United et ses ambitions avec les Bleus.

Anthony Martial (26 ans) évolue à Manchester United depuis 2015 où il est arrivé en provenance de Monaco pour un montant de 50 millions d'euros (hors bonus).

La saison dernière, l'attaquant français a été prêté, sans grande réussite à Séville. Dans les colonnes de France Football, le natif de Massy (Essonne) revient sur ses années mancuniennes et en particulier, sa relation avec ses différents entraîneurs.

Sur ses débuts réussis à MU et sa bonne entente avec Van Gaal

« Je fais une bonne première saison, je marque 17 buts et je délivre 13 passes décisives (NDLR : 9 avec United, 4 en équipe de France). […] J'avais une super relation avec Louis van Gaal la première saison. J'adore apprendre et quand un monsieur comme lui prend le temps de me faire regarder des vidéos de mes matches dans son bureau pour m'expliquer des choses, c'est top. Une fois j'avais mis in doublé et il me fait venir à la vidéo pour m'incendier. Donc je lui balance que j'ai mis deux buts, alors où est le problème ? Il voulait me parler des angles des courses, de zone de déplacements, etc. Je lui ai dit que comprenais et il m'a dit qu'il aimait mon caractère entier. »

Sur sa relation compliquée avec Mourinho

« Ça a commencé avec l'histoire du numéro de maillot. Pendant les vacances, il m'envoie un message pour me demander si je veux bien changer pour prendre le 11, en m'expliquant que c'est super car c'est celui de la légende Ryan Giggs. Je lui réponds que j'éprouve le plus grand respect pour Giggs mais que je préfère garder mon numéro 9. Et quand je rentre au club, je vois mon maillot le 11 (le numéro 9 étant récupéré par Zlatan Ibrahimovic), l'histoire ne partait pas bien (rires.) Il m'a manqué de respect, direct. Il parlait de moi dans la presse, des petites phrases, un peu comme il l'avait fait avec Karim Benzema au Real Madrid. […] La seconde saison (2017-18), je suis meilleur buteur de l'équipe en première partie de saison, il fait venir Alexis Sanchez et là, je n'ai plus joué quasiment. C'est la saison du Mondial en plus, ça me coûte cher à l'arrivée, d'autant plus que l'équipe de France a gagné. J'aurais dû y être. »

Sur le fait de ne pas avoir été défendu par Solskjaer

« Les deux dernières saisons, j'ai régulièrement joué blessé. […] Je ne pouvais pas accélérer les quatre mois qui ont suivi la saison du Covid. Le coach Solskjaer me dit qu'il a besoin de moi, donc je joue. […] Et je me suis fait incendier… Le coach n'a jamais pris la peine de le dire aux médias. […] Je finis par me blesser pour de bon et à mon retour, terminé, je ne joue plus. Je l'ai très mal pris, j'ai eu un sentiment d'injustice, on te demande de te sacrifier pour l'équipe et derrière on t'écarte. »

Sur l'équipe de France (sa dernière sélection remonte au 7 septembre 2021 contre la Finlande)

« Ça reste forcément un objectif. En plus, vu le profil des joueurs, je sais qu'on peut bien s'entendre. […] Je regarde chaque match des Bleus attentivement. Mais en restant lucide sur ma situation. La saison dernière je n'ai pas assez joué pour prétendre à une place assurée. C'est aussi pour ça que je dois carburer dans les prochaines semaines, car il y a un truc à jouer. J'y crois. De toutes mes forces. »