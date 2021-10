Manchester United : Anthony Martial mis sous pression pour son avenir

L'attaquant tricolore est à la lutte pour sa place dans l'effectif mancunien cette saison, où la concurrence devant est rude.

Anthony Martial doit "s'appliquer" s'il a une chance d'avoir un avenir à Manchester United, a déclaré Dwight Yorke.

Le Français a marqué son premier but de la saison contre Everton le week-end dernier, mais il a eu du mal à trouver sa forme l'année dernière. La saison dernière, Martial a certes souffert de blessures, mais le joueur de 25 ans n'a tout de même inscrit que sept buts en 36 apparitions.

Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Martial n'a été titularisé que deux fois depuis que l'international portugais a signé, ce qui a incité de nombreuses personnes à suggérer que son séjour à Old Trafford devait prendre fin.

Alors que Yorke pense que Martial a besoin d'une bonne série de matchs pour avoir une chance cette saison, il admet que de grandes améliorations sont nécessaires s'il a un avenir à long terme au club.

"Quand vous jouez pour ce club et que vous ne faites pas le travail et que votre forme baisse pour quelque raison que ce soit, vous allez être surveillé. Il doit se ressaisir s'il a un avenir dans ce club de football", a déclaré Yorke à Goal.

"Il a sans aucun doute un immense talent et tous les attributs que nous aimons voir chez un joueur offensif et il n'y a aucun doute qu'il peut être ce joueur vital pour nous, mais pour le moment il n'est pas dans l'équipe et il doit trouver un moyen de revenir dans l'équipe."

Mis à part la saison 2019-20 où il a inscrit 23 buts, l'attaquant français a eu du mal à atteindre les sommets depuis sa signature au club en 2015. Il n'a réussi à enregistrer plus de 20 buts qu'une seule fois en six saisons à Old Trafford, ce qui lui a valu quelques critiques à juste titre.

"Il a été un peu mitigé pour être juste. Il a eu cette saison où il était exceptionnel et où il représentait une menace sérieuse, mais je pense qu'il a été injustement traité d'une certaine façon parce que je pense que le rôle de numéro 9 est un rôle de spécialiste et que vous devez jouer à ce poste semaine après semaine, pour vous familiariser avec lui", a déclaré Yorke.

"Quand il a débuté, il a commencé à gauche, puis à droite, donc il n'est pas encore très stable. Il a besoin de jouer semaine après semaine pour voir le meilleur de lui-même. Vous ne pouvez pas lui donner 10 ou 20 minutes et vous attendre à ce qu'il soit le produit fini, ça n'arrive pas."

Un autre obstacle au temps de jeu de Martial a été l'arrivée de dernière minute de Ronaldo juste avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Solskjaer a été critiqué pour ne pas avoir titularisé l'international portugais lors du match nul 1-1 contre Everton le week-end dernier et il est peu probable qu'il commence beaucoup d'autres matchs sur le banc.

Solskjaer a tenu à s'assurer que son équipe ne se focalise pas trop sur Ronaldo, mais avec un si grand nom dans l'équipe, il est difficile de détourner l'attention de lui. Mais Wes Brown estime que les performances de l'équipe n'ont pas souffert depuis son arrivée.

"Je pense que nous pouvons toujours voir que c'est l'équipe qui compte. Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de donner le ballon à Ronaldo, a déclaré l'ancien défenseur de United. Je pense qu'il y aura un respect total pour ce qu'il a fait et réalisé, pour le niveau qu'il apporte au club et pour le niveau qu'il apporte à lui-même.

"En fin de compte, ce sont les joueurs qui essaient de le mettre en place, il joue au poste de numéro 9, il tient le ballon et se trouve au bon endroit, mais en fin de compte, c'est le travail de tous les autres joueurs de lui transmettre le ballon."

Yorke pense que l'arrivée de Ronaldo devrait suffire à obliger les joueurs qui l'entourent à se montrer à la hauteur.

"Les joueurs doivent se mettre au diapason et si vous ne pouvez pas vous nourrir de cette énergie et du haut niveau qu'il apporte, alors quelque chose ne va pas au club, a-t-il ajouté. C'est ce que les joueurs doivent comprendre, ils ne peuvent pas toujours compter sur lui parce que, oui, il aura des jours sans, et d'autres personnes devront contribuer, mais quand vous avez un joueur spécial comme lui dans l'équipe, vous en retirez un sentiment de joie."

Seul l'avenir nous dira si le buzz de l'arrivée de Ronaldo déteindra sur Martial et l'aidera à progresser cette saison.