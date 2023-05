Manchester United a trouvé le remplaçant d'Harry Kane

Alors que Manchester United cherche toujours un avant-centre et qu'Harry Kane pourrait être trop cher, les Red Devils ont déjà ciblé son remplaçant.

On le sait, cela fait plusieurs années que Manchester United se cherche son nouveau grand numéro 9 suite à l'échec Edinson Cavani, qui n'a jamais vraiment reçu sa chance, et le cas Cristiano Ronaldo, boycotté par Erik ten Hag. Et si les Red Devils ont jeté leur dévolu sur Harry Kane, le transfert n'est toujours pas une certitude tant Tottenham est réputé dur en affaires et ne souhaite pas laisser partir son buteur. C'est d'ailleurs en ce sens que les Mancuniens ont ciblé son remplaçant en cas de transfert avorté.

Doutes autour de Kane, son remplaçant ciblé

Si Tottenham s'est érigé une réputation de loosers et de chokeurs réguliers ces dernières saisons, les Spurs sont également connus pour leur rigidité à laisser partir leurs joueurs au mercato et White Hart Lane a longtemps été catalogué de prison pour ses protégés. Autant dire que la mission s'annonce compliquée pour Manchester United pour aller déloger Harry Kane du club londonien qui a déjà plusieurs fois fait capoter le départ de son attaquant fétiche.

Cette absence de garantie quant à la venue de celui qui a inscrit 208 buts en Premier League et rejoint à cette occasion la légende mancunienne Wayne Rooney que les Red Devils ont activé leur plan B pour trouver une solution de repli dans le cas où les négociations avec Tottenham se retrouveraient à nouveau au point mort. Et c'est du côté de l'Italie que Manchester United a laissé traîné ses yeux puisque le club aurait ciblé l'attaquant de l'AS Roma Tammy Abraham.

Auteur de 36 buts cette saison avec les Giallorossi (dont 27 roses en Serie A, faisant de lui le meilleur buteur anglais de l'histoire du championnat italien), l'international anglais réalise une seconde saison de haut rang dans la capitale italienne et attire désormais le regard des grands d'Europe. Il faudra toutefois là aussi débourser pour s'offrir ses services puisque Chelsea dispose d'une priorité de rachat de 70M sur son ancien joueur. Victor Osimhen reste une troisième option mais sera sans doute encore plus cher.