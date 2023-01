Manchester United a deux cibles pour remplacer Cristiano Ronaldo

Après le départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United cible Victor Osimhen et Gonçalo Ramos pour remplacer le Portugais.

Près de deux mois après le départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United semble aller mieux et a retrouvé une stabilité dans ses résultats. Avec 6 victoires en autant de rencontres depuis la fin de la Coupe du monde, les Red Devils pointent à la 4ème place en Premier League (avec un match de moins que Newcastle 3è) et se sont qualifiés en demi-finale d'EFL Cup. Et s'ils se montrent plutôt calmes sur ce mercato hivernal, les dirigeants mancuniens pourraient bientôt passer à l'action pour remplacer l'attaquant portugais, malgré l'arrivée en prêt de Wout Weghorst.

Osimhen pisté par Manchester United

Selon les informations du Daily Mail, le club anglais aurait deux cibles de choix pour renforcer son attaque. Pour la première, il s'agit de Victor Osimhen. Grand artisan de l'incroyable première partie de saison du Napoli, l'international nigérian a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues. Très régulier depuis son arrivée en 2020, l'ancien Lillois confirme qu'il devient au fil des années un attaquant fiable en Europe et attire les grosses écuries. Sous contrat jusqu'en 2025, il faudra donc lâcher au moins 100 millions d'euros pour le buteur de 24 ans, comme l'explique le média britannique. Néanmoins, Il Mattino explique que ce dernier se focalise sur la conquête du titre avec Naples et réfléchira à son avenir l'été prochain.

Gonçalo Ramos pour remplacer CR7 comme au Mondial ?

La deuxième piste mène à un autre attaquant portugais, qui avait d'ailleurs remplacé CR7 dans le onze de départ de Fernando Santos au Mondial. Avec brio, puisque Gonçalo Ramos avait inscrit un triplé contre la Suisse en huitième de finale. De quoi sublimer sa belle saison avec Benfica (17 buts et 7 passes décisives en 26 matches) et renforcer encore sa cote sur le marché des transferts. Mais dans ce dossier, Man Utd devrait également proposer une offre supérieure à 100 millions d'euros, d'autant que le club portugais songe à offrir une revalorisation salariale à son buteur après ses récentes performances. Deux dossiers alléchants mais compliqués à réaliser à court terme pour Manchester United.