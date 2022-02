Manchester United : "600 millions d'euros" pour tout changer

Avec le retour de Cristiano Ronaldo durant l’été, nombreux étaient les observateurs à penser que Manchester United avait trouvé la pièce manquante afin de se battre jusqu’au bout pour le titre. Après 25 journées, les Red Devils sont quatrièmes mais pointent à vingt points du rival de toujours, Manchester City.

Avec le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, l’arrivée de Rangnick et un jeu loin d’être séduisant, les Mancuniens ne vivent pas un long fleuve tranquille à l’image d’un jeu de pouvoir entre Harry Maguire et Cristiano Ronaldo ces derniers jours.

Paul Ince, ancien milieu du club, a ajouté que les changements nécessaires pour combler l'écart avec City et Liverpool allaient probablement coûter très cher à Manchester United pour avoir l'équipe qu’il faut.

"Le but était de combler l'écart avec City, Liverpool et Chelsea. Ils ont des managers d'élite et les joueurs veulent aller jouer pour eux."

"Quel que soit le manager que nous engagerons, il devra être capable d'attirer des joueurs qui veulent jouer dans son style. United doit faire les choses correctement cette fois-ci. Ils doivent prendre ce manager et rester avec lui pendant trois ou quatre ans."

Quels renforts estivaux ?

Les Red Devils ont résisté à toute envie de dépenser en janvier, Rangnick n'ayant été engagé que jusqu'à la fin de la saison avant de prendre un poste de consultant, mais les spéculations ne manquent pas concernant les cibles estivales supposées.

Un nouveau milieu de terrain est considéré par beaucoup comme le premier de la liste, Ince étant d'avis que United devrait faire sauter la banque pour attirer Declan Rice et Yves Bissouma de West Ham et Brighton respectivement.

"Vous regardez Bissouma et vous devez parler de recrutement parce qu'il joue maintenant à Brighton et pourrait coûter 40 millions de livres sterling à obtenir. Vous regardez [N'Golo] Kante, et il va à Chelsea."

"Tous ces joueurs sont là, alors pourquoi ne les avons-nous pas repérés ? Comment n'avons-nous pas pu les voir ?"

"Il faut regarder le système de scouting et de recrutement et le type de joueur que l'on recherche. Ce n'est pas une question de Declan Rice ou de Bissouma, c'est une question d'obtenir les deux si vous le pouvez."

"L'ensemble du milieu de terrain doit changer, vraiment. Fred n'est pas la solution. [Scott McTominay est l'un de ceux qui sont de très bons joueurs, mais est-il la solution ? Sera-t-il meilleur avec Declan Rice à ses côtés, ou Bissouma ?"

"Pogba va-t-il rester ? Je ne le vois pas moi-même, je pense qu'il va partir à la fin de la saison. Nous parlons du départ de Ronaldo, s'il part, que se passera-t-il ? Que se passera-t-il avec [Bruno] Fernandes, parce que lorsqu'il est arrivé, il était exceptionnel et depuis que Ronaldo est arrivé, il a perdu la boule et semble vouloir lever les mains en l'air ?"

"Il y a beaucoup de problèmes. Il ne s'agira pas seulement de joueurs de milieu de terrain, ils ont besoin d'un attaquant qui puisse leur marquer des buts."